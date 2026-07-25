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Nick Martínez y 3 relevistas llevan a Rays, líderes de la Americana, a vencer 3-0 a Guardianes

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Nick Martinez lanzó seis sólidas entradas, Yandy Díaz se convirtió en el cuarto jugador en la historia de Tampa Bay en alcanzar los 1.000 hits y los Rays blanquearon el sábado 3-0 a los decaídos Guardianes de Cleveland.

El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras conseguir un doblete ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 25 de julio de 2026 (AP Foto/Chris OMeara)
El cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebra tras conseguir un doblete ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 25 de julio de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El dominicano Junior Caminero conectó un doble impulsor en la quinta entrada para poner a Tampa Bay arriba por 1-0 antes de que Cedric Mullins ampliara la ventaja con un elevado de sacrificio.

Hunter Feduccia añadió un toque de sacrificio en la sexta para remolcar al cubano Victor Mesa Jr.

Los Rays tienen el mejor récord de la Liga Americana con 61-43 y lideran el Este de la Liga Americana por dos juegos sobre los Yankees de Nueva York.

Tanner Bibee trabajó seis entradas y el novato estelar Travis Bazzana aportó dos de los cinco hits de Cleveland, que perdió su cuarto juego consecutivo.

El cubano Díaz alcanzó la marca con un sencillo en el inicio de la primera entrada y terminó de 4-2 con una carrera anotada. Carl Crawford posee el récord de la franquicia con 1.480 hits.

Martinez (10-2) ponchó a cinco y no dio bases por bolas. Permitió cuatro hits y mejoró su efectividad a 2,45 en 117 1/3 entradas en su primera temporada con Tampa Bay.

Cole Sulser y Garrett Cleavinger lanzaron una entrada cada uno antes de que el cerrador Bryan Baker completara la novena en un hit para su 27º salvamento.

Bibee (4-10) permitió nueve hits, ponchó a cinco y otorgó dos boletos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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