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Nick Martinez logra su 15ta victoria y Rays vencen 4-3 a Atléticos para su 5to triunfo seguido

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Nick Martinez trabajó cinco entradas eficientes para lograr su 15.ª victoria, Jonny DeLuca se fue de 4-2 con un doble impulsor, y los Rays de Tampa Bay vencieron el miércoles 4-3 a los Atléticos para su quinta victoria consecutiva.

El pitcher de los Rays de Tampa Bay Nick Martinez lanza en la primera entrada ante los Atléticos el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
El pitcher de los Rays de Tampa Bay Nick Martinez lanza en la primera entrada ante los Atléticos el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Los Rays (92-59) ampliaron su ventaja en el Este de la Liga Americana a 4 juegos y medio sobre los Yankees. La semana pasada Tampa Bay se convirtió en el primer equipo en las Grandes Ligas en asegurar su boleto a la postemporada.

Martinez (15-4) ponchó a tres y permitió cinco hits, al realizar apenas 72 lanzamientos. Está a dos triunfos del líder de victorias de la Liga Americana, Sonny Gray, de Boston.

Kevin Kelly lanzó dos entradas y ponchó a cuatro, Cam Booser tiró una octava sin carreras, y Cole Sulser trabajó la novena para su tercer salvamento.

Los Rays se adelantaron 2-0 en la primera entrada con dobles productores de DeLuca y Chandler Simpson.

Nick Fortes y Ryan Vilade impulsaron una carrera cada uno en la segunda.

Tommy White conectó un jonrón para los Atléticos abriendo la tercera, un batazo de 347 pies hacia la esquina del jardín izquierdo. Henry Bolte también se voló la barda en la tercera, su 11.º.

Shea Langeliers pegó un sencillo impulsor en la sexta, extendiendo a 12 juegos la racha de hits más larga de su carrera.

Brady Basso (1-3) trabajó 2 2/3 entradas por los Atléticos, permitiendo cuatro carreras con siete hits. White terminó con tres hits.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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