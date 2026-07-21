Nick Fortes y Yandy Díaz pegan jonrones de 3 carreras en paliza de Rays 12-2 a Azulejos

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Myles Straw, de los Azulejos de Toronto, intenta infructuosamente atrapar una bola que se fue de jonrón en el duelo ante los Rays de Tampa Bay, el martes 21 de julio de 2026 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Jonny DeLuca añadió dos hits y tres carreras impulsadas por los Rays, quienes lograron su máximo número de la temporada con 21 hits.

Ben Williamson y Chandler Simpson conectaron cuatro hits cada uno por los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, y el dominicano Junior Caminero bateó de 3-2 con tres bases por bolas.

Drew Rasmussen (8-5) permitió dos carreras y siete hits en poco más de cinco entradas. Los Rays ganaron por séptima vez en ocho enfrentamientos con los Azulejos.

Fortes se fue de 5-3 con cuatro carreras impulsadas. Su jonrón ante el cubano Lázaro Estrada en la quinta entrada fue su cuarto de la temporada y el segundo en dos juegos.

Díaz conectó un jonrón ante Patrick Corbin en la novena, el 14.º de la temporada.

El único out de Caminero llegó con una roleta en la novena contra el jugador de posición Myles Straw. Caminero tiene al menos un hit en cada uno de sus 14 juegos de por vida en Toronto.

Su compatriota dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-0 por Toronto, que perdió por sexta vez en siete juegos. Los campeones defensores de la Liga Americana han anotado cuatro carreras en sus últimos cuatro encuentros. Kevin Gausman (4-9) permitió cinco carreras —cuatro limpias— y nueve hits en 3 1/3 entradas, y extendió a 10 aperturas su racha sin victoria. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP