americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nick Fortes y Yandy Díaz pegan jonrones de 3 carreras en paliza de Rays 12-2 a Azulejos

TORONTO (AP) — Nick Fortes y el cubano Yandy Díaz conectaron sendos jonrones de tres carreras y los Rays de Tampa Bay aplastaron el martes 12-2 a los alicaídos Azulejos de Toronto.

Myles Straw, de los Azulejos de Toronto, intenta infructuosamente atrapar una bola que se fue de jonrón en el duelo ante los Rays de Tampa Bay, el martes 21 de julio de 2026 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP)
Myles Straw, de los Azulejos de Toronto, intenta infructuosamente atrapar una bola que se fue de jonrón en el duelo ante los Rays de Tampa Bay, el martes 21 de julio de 2026 (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Jonny DeLuca añadió dos hits y tres carreras impulsadas por los Rays, quienes lograron su máximo número de la temporada con 21 hits.

Ben Williamson y Chandler Simpson conectaron cuatro hits cada uno por los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, y el dominicano Junior Caminero bateó de 3-2 con tres bases por bolas.

Drew Rasmussen (8-5) permitió dos carreras y siete hits en poco más de cinco entradas. Los Rays ganaron por séptima vez en ocho enfrentamientos con los Azulejos.

Fortes se fue de 5-3 con cuatro carreras impulsadas. Su jonrón ante el cubano Lázaro Estrada en la quinta entrada fue su cuarto de la temporada y el segundo en dos juegos.

Díaz conectó un jonrón ante Patrick Corbin en la novena, el 14.º de la temporada.

El único out de Caminero llegó con una roleta en la novena contra el jugador de posición Myles Straw. Caminero tiene al menos un hit en cada uno de sus 14 juegos de por vida en Toronto.

Su compatriota dominicano Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-0 por Toronto, que perdió por sexta vez en siete juegos. Los campeones defensores de la Liga Americana han anotado cuatro carreras en sus últimos cuatro encuentros.

Kevin Gausman (4-9) permitió cinco carreras —cuatro limpias— y nueve hits en 3 1/3 entradas, y extendió a 10 aperturas su racha sin victoria.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

Destacados del día

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

EEUU inicia desde Miami el envío de ayuda por USD 100 millones a Cuba: qué contiene el primer avión de carga

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter