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Nick Fortes impulsa la carrera del triunfo y los Rays vencen 3-2 a los Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Nick Fortes conectó un doble de desempate con dos outs ante Trevor Megill en la novena entrada, y los Rays de Tampa Bay superaron por 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del lunes.

Milwaukee sufrió su primera derrota después de iniciar la temporada con una barrida de tres juegos sobre los Medias Blancas de Chicago.

Megill (0-1) retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó y tenía cuenta de 1-2 sobre Jonny DeLuca antes de darle base por bolas. Fortes envió una recta al primer lanzamiento al hueco entre el jardín derecho y el central para remolcar a DeLuca.

Ian Seymour golpeó a Sal Frelick con un lanzamiento para abrir la parte baja de la novena antes de retirar a los siguientes dos bateadores. Kevin Kelly logró su primer salvamento al conseguir que Blake Perkins rodara para out.

Todas las carreras antes de la novena llegaron con jonrones.

El cubano Yandy Díaz mantuvo su fulminante inicio al abrir el juego al enviar un lanzamiento 1-2 de Kyle Harrison por encima de la barda del jardín izquierdo. Díaz, que también conectó un sencillo en la segunda, batea de 20-12 esta temporada.

El venezolano William Contreras puso al frente a Milwaukee con un batazo de 415 pies por encima de la barda del jardín central en la sexta.

Los Rays empataron en la séptima cuando DeLuca conectó un jonrón de 438 pies por encima de la barda en el jardín izquierdo-central.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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