Nick Bosa vuelve a entrenar con los 49ers y confía en jugar partido inaugural

Nick Bosa, de los 49ers de San Francisco, practica el lunes 3 de agosto de 2026 en Santa Clara, California (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Bosa participó en su primera práctica desde el 3 de agosto, después de haber estado fuera las últimas semanas por tendinitis y dolor en su rodilla derecha, reparada quirúrgicamente. Los Niners querían que Bosa regresara al campo antes de partir el miércoles hacia Australia, donde jugarán contra los Rams el 11 de septiembre.

“Si todos los días de práctica de fútbol americano estuvieras así de feliz, sería un trabajo fácil”, comentó. “Te esfuerzas muchísimo, has estado rehabilitándote durante tanto tiempo, y luego piensas que vas a volver y después no, y regresas a hacer entrenamientos todos los días. Es monótono y, en cierto modo, te desgasta. Pero entonces recuerdas por qué lo haces y vuelves, estás con los muchachos y de verdad te sientes parte de la hermandad. Hay que ir día a día, pero hoy fue una gran jornada".

El ala cerrada George Kittle participó en su tercera práctica consecutiva esta semana y también parece listo para jugar en la Semana 1, mientras regresa de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en enero.

Los 49ers cuentan con que Bosa esté sano esta temporada para ayudar a presionar a los quarterbacks. El grupo de jugadores encargados de esa misión fue último de la NFL con 20 capturas la temporada pasada.

Bosa sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la Semana 3 y comenzó el campamento de prácticas en el roster activo. No participó en ningún ejercicio del equipo antes de parar a inicios de agosto y ahora intenta acelerar su preparación para el debut.

“Creo que aceleré demasiado con las cosas de fútbol americano hace un mes”, explicó Bosa. “Eso me sugirió que bajara el ritmo, así que he estado tratando de fortalecerme y de sentirme seguro, tan seguro como pueda para poder arrancarme la curita y pasar hoy al trabajo con el equipo”.

Bosa ha logrado al menos nueve capturas en las cinco temporadas en las que no se lesionó durante el primer mes, y ha sido uno de los cazamariscales exteriores más productivos desde que fue reclutado como la segunda selección global del draft en 2019.

Bosa ha sido elegido al Pro Bowl en cada una de sus cinco temporadas saludables y ganó el premio de la AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2022, cuando lideró la liga con 18,5 capturas.

Las 74,5 capturas de Bosa en temporada regular y playoffs son la quinta mayor cifra en la NFL desde que ingresó a la liga en 2019, pese a perderse casi dos temporadas completas. Sus 280 presiones totales ocupan el cuarto lugar en la NFL en ese lapso, según Sportradar.

Kittle se rompió el tendón de Aquiles el 11 de enero durante una victoria de playoffs en Filadelfia y ha tenido una recuperación impresionante para volver al campo en menos de ocho meses. Salió de la lista de inhabilitados el 23 de agosto y busca estar listo para el debut.

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FUENTE: AP