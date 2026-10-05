NFL suspende a un árbitro dos partidos por insultar al ala cerrada Trey McBride de Arizona

Jeff Seeman fue captado por la cámara profiriendo insultos a McBride durante la derrota de los Cardinals ante los Giants de Nueva York el domingo.

“Obviamente, no quieres ver eso, por razones obvias. También quiero darle al hombre un poco de margen. Conozco a Jeff. Es un buen hombre. Es lamentable que haya ocurrido. No puede pasar, obviamente, y lo dejaré ahí”, manifestó el entrenador de Arizona, Mike LaFleur.

Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA por sus siglas en inglés), escribió en redes sociales junto con un clip de video del incidente: “Este tipo de comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable. A los jugadores se les exige rendir cuentas de manera constante cuando los roles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los oficiales el mismo estándar”.

La interacción ocurrió con poco menos de cinco minutos por jugar, después de que los oficiales no sancionaran interferencia de pase ni contacto ilegal sobre Dru Phillips, de Nueva York, quien hizo contacto con McBride antes de que llegara el balón lanzado por Jacoby Brissett en una jugada de tercera y dos.

Arizona despejó y los Giants terminaron ganando 36-24 después de que Deonte Banks interceptó un pase de Brissett y lo devolvió para un pick-6 cuando el tiempo expiraba.

El árbitro principal Adrian Hill también fue suspendido un partido por conducta poco profesional en el juego Miami-Minnesota. Hill le gritó a Eric Wilson y le señaló que se alejara después de que el apoyador de los Vikings intentó ayudarlo a ponerse de pie tras una colisión accidental que lo derribó.

“Creo que es una de esas situaciones en un momento de mucha energía. Pienso que cosas así pueden pasar a veces, pero no tengo mayores preocupaciones, y creo que Adrian es un muy buen oficial y hace un muy buen trabajo. Creo que fue simplemente un momento rápido que ocurrió, y podemos dejarlo atrás, con suerte”, comentó el lunes el entrenador de Minnesota, Kevin O’Connell.

El vicepresidente de arbitraje de la liga, Ramon George, emitió las suspensiones. La Asociación de Árbitros de la NFL no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

No es la primera vez que un oficial es castigado por interacciones con un jugador en el campo.

El juez Roy Ellison fue castigado dos veces por su comportamiento. En 2018, fue multado con 9.300 dólares y puesto en licencia administrativa por un partido después de que se le acusara de llamar al ala defensiva de Buffalo Jerry Hughes con un término despectivo.

Ellison también fue suspendido un partido en 2013 por hacer “una declaración obscena y despectiva” al tackle izquierdo de Washington Trent Williams.

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Maaddi informó desde Tampa, Florida. Los redactores de fútbol americano profesional de AP Dave Campbell en Eagan, Minnesota, y Josh Dubow en San Francisco, y el redactor deportivo de AP David Brandt en Tempe, Arizona, contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP