Neymar silencia las críticas y guía a Santos a octavos de final de Copa Sudamericana

El ingreso de Neymar en el complemento aceleró el juego del equipo brasileño, que se impuso con los tantos de Miguel Terceros, Gabriel Barbosa, Gabriel Menino y Rony.

Neymar se incorporó al club paulista la semana pasada luego de disputar el Mundial con Brasil, donde apenas participó 37 minutos y firmó un gol de penalti en la derrota por 2-1 ante Noruega que le costó la eliminación a la verdeamarelha en octavos de final.

El atacante de 34 años, quien el fin de semana volvió a la acción con el Peixe y firmó un doblete en el empate frente a Chapecoense por el campeonato brasileño, desmintió esta semana los rumores que lo acusaban de protagonizar un fuerte llamado de atención contra los jugadores más jóvenes del club. Antes también había sido criticado por jugar un torneo de póker cuando sus compañeros afrontaban el choque de ida de la llave en Valencia.

“Neymar, por la jerarquía que posee, tiene la obligación de dar un paso al frente. Es nuestro líder, uno de los capitanes. Por todo lo que ocurre con él y por el impacto que genera, todo se magnifica”, declaró Barbosa tras el final del encuentro.

Santos chocará en la siguiente fase del torneo con el Macará ecuatoriano.

Los octavos de final se disputarán entre los conjuntos que finalizaron en la primera posición de sus grupos y los vencedores de las series de playoff. Las eliminatorias se disputarán del 11 al 20 de agosto.

En el estadio Vila Belmiro, Universidad Central se sacudió rápidamente la goleada 4-1 que sufrió como anfitrión hace una semana y abrió el marcador a los 18 segundos con una vaselina de Samuel Sosa, quien aprovechó un error del zaguero Adonis Frías y definió por encima del arquero Gabriel Brazao.

Santos respondió a los 39 minutos con una maniobra individual de Terceros, que anotó con un zurdazo al primer palo que no pudo ser despejado por el portero Giancarlo Schiavone.

En el segundo tiempo, Neymar dejó muestras de su calidad con cuatro pases que permitieron remates de sus compañeros.

A los 56 minutos, Gabriel Barbosa adelantó a Santos tras cabecear al fondo de la red un cruzamiento de Gabriel Bontempo.

“Todavía tenemos muchos partidos por delante para buscar victorias y conquistar el título”, sostuvo Barbosa, quien acumula 15 dianas y siete asistencias en la temporada.

“Gabigol” volvió a aparecer a los 65 con un tiro al travesaño, que recogió Gabriel Menino y marcó con un remate cruzado.

“Es un honor vestir la camiseta del Santos. Quiero conquistar un título aquí, porque es un sueño que tengo desde niño”, señaló Menino, quien llegó al Peixe en enero de este año cedido desde Atlético Mineiro.

UCV no bajó los brazos y descontó a los 72 con un saque de esquina que lanzó Edwin Mosquera y desvió Gonzalo Mottes con el muslo.

En el tiempo de descuento, Rony sentenció el resultado con un remate de cabeza luego de la segunda asistencia de Bontempo.

Tigre deja en el camino a Nacional

Tigre hizo valer la goleada conseguida en el partido de ida y pese a caer 2-1 ante Nacional consiguió su pase a la ronda de los 16 mejores de la Sudamericana, donde se medirá con Montevideo City Torque.

El equipo argentino, que había ganado 3-0 hace una semana en Montevideo, completó la tarea como local en Victoria, provincia de Buenos Aires.

Nacional se ilusionó con la remontada a los 11 minutos, gracias al gol de Maximiliano Gómez, quien aprovechó un error en la salida de Gonzalo “Pity” Martínez y anotó con un potente disparo.

Los uruguayos volvieron a golpear a los 31 con un centro preciso de Tomás Verón Lupi, que conectó de primera Maximiliano Silvera.

Tigre mejoró en el complemento y sentenció la eliminatoria con el grito de Santiago López a ocho minutos del final.

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FUENTE: AP