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Neymar recibe sanción de dos partidos por taparse la boca en un juego de liga brasileña

SANTOS, Brasil (AP) — Neymar fue suspendido por dos partidos por cubrirse la boca mientras discutía con un rival durante un partido de la liga brasileña.

Neymar en la cancha previo al partido de la NFL entre los Cowboys de Dallas y los Ravens de Baltimore, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Andre Penner)
Neymar en la cancha previo al partido de la NFL entre los Cowboys de Dallas y los Ravens de Baltimore, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Andre Penner) AP

El tribunal deportivo de Brasil impuso el miércoles la suspensión por el incidente que involucró al delantero brasileño en un partido de Santos contra Bahia el fin de semana pasado.

El tribunal indicó que las acciones de Neymar violaron un protocolo que recibió el nombre de Vinícius Júnior, quien a principios de este año acusó al argentino Gianluca Prestianni de insultarlo de manera racista mientras el adversario se cubría la boca con su camiseta durante un partido de la Liga de Campeones.

Neymar se perderá tres partidos: el primero por acumulación de tarjetas amarillas y los otros dos por cubrirse la boca.

El astro de 34 años cumplirá su suspensión por acumulación de amarillas contra Palmeiras en la liga brasileña el miércoles. No se espera que vuelva a jugar hasta finales de noviembre.

Neymar y Santos pueden apelar la suspensión por cubrirse la boca.

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