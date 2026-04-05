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Neto pega jonrón y Adell roba 3 jonrones a Marineros, en triunfo de Angelinos por 1-0

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Jo Adell realizó tres atrapadas que robaron jonrones, incluida una mediante un salto descomunal mientras se estrellaba contra los asientos en la novena entrada, y los Angelinos de Los Ángeles resistieron para superar el sábado 1-0 a los Marineros de Seattle.

Jo Adell, de los Angelinos de Los Ángeles, atrapa un elevado de J.P. Crawford, de los Marineros de Seattle, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman)
Jo Adell, de los Angelinos de Los Ángeles, atrapa un elevado de J.P. Crawford, de los Marineros de Seattle, el sábado 4 de abril de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Jack Kochanowicz (1-0) permitió cuatro hits y recetó siete ponches en 5 2/3 entradas, mientras que Zach Neto aportó la única carrera al castigar el cuarto lanzamiento del derecho Emerson Hancock con un jonrón de 443 pies en la primera.

El relevista de los Angelinos Chase Silseth salió ileso de un atasco con dos en base y sin outs en la séptima.

J.P. Crawford abrió la novena con un batazo hacia la esquina del jardín derecho, donde Adell saltó para atrapar la pelota con el guante, dio la vuelta por encima de la barda y cayó en la primera fila de asientos antes de levantar el guante para mostrar que tenía la bola.

La atrapada se confirmó tras revisar la repetición.

Adell saltó muy por encima de la línea amarilla en la pared para negarle a Cal Raleigh un jonrón solitario en el primer acto e hizo una atrapada casi idéntica para privar a Josh Naylor de un jonrón solitario en la octava.

Jordan Romano, el sexto lanzador de los Angelinos, retiró luego a Cole Young con un elevado dentro del cuadro y ponchó a Leo Rivas para su tercer salvamento.

Hancock (1-1) permitió seis hits en 6 2/3 entradas y ponchó a cinco, después de haber lanzado seis entradas sin hit el 29 de marzo contra Cleveland. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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