Netflix registra mejores resultados en 2º trimestre, pero caen las acciones por previsión moderada

ARCHIVO - El logotipo de Netflix aparece en el sitio web de la empresa el 2 de febrero de 2023, en Nueva York. (Foto AP/Richard Drew, archivo) AP

Pero las acciones de la compañía cayeron con fuerza en las operaciones posteriores al cierre, ya que el pronóstico de la empresa de streaming de video para el trimestre en curso quedó por debajo de las expectativas de Wall Street.

Netflix obtuvo 3.400 millones de dólares, u 80 centavos por acción, en el periodo de marzo a junio. Eso representa un aumento del 9% frente a los 3.130 millones de dólares, o 72 centavos por acción, del mismo periodo de hace un año.

Los ingresos aumentaron un 13% hasta 12.560 millones de dólares, desde 11.080 millones de dólares.

Los analistas, en promedio, esperaban ganancias de 79 centavos por acción con ingresos de 12.580 millones de dólares, según una encuesta de FactSet.

Para el trimestre en curso, Netflix pronostica un crecimiento de ingresos de alrededor del 12%. Los analistas prevén que los ingresos crezcan cerca de un 13%, hasta 13.000 millones de dólares.

La empresa, con sede en Los Gatos, California, señaló que su negocio publicitario sigue siendo una prioridad principal y que espera captar alrededor de 3.000 millones de dólares en ingresos por publicidad este año. Netflix añadió que está viendo un fuerte interés por su oferta de eventos en vivo, incluida la Copa Mundial Femenina.

Netflix indicó que la película animada “Swapped” va camino de convertirse en su segunda película animada original más vista, detrás de la enormemente popular del año pasado “KPop Demon Hunters”.

Entre los contenidos más vistos del trimestre estuvieron “I Will Find You”, de Harlan Coben; “Legends”, del Reino Unido; “The Polygamist”, de Sudáfrica, y el K-drama “Teach You a Lesson”.

Netflix explicó que está utilizando modelos de lenguaje de gran tamaño para mejorar la forma en que sus suscriptores encuentran qué ver, y que está incorporando la función de búsqueda por voz y una búsqueda en lenguaje natural impulsada por inteligencia artificial.

Netflix se retiró de su oferta para comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery en febrero.

Las acciones de Netflix bajaron 5,33 dólares, o un 7,2%, hasta 69,02 dólares en las operaciones posteriores al cierre.

FUENTE: AP