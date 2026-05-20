Netanyahu reprende a ministro israelí por tratamiento de activistas de flotilla

El ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en el parlamento en Jerusalén, el 20 de mayo del 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg) AP

Las acciones del ministro Itamar Ben-Gvir “no concuerdan con los valores y las normas de Israel”, declaró Netanyahu, aunque aclaró que Israel tiene todo el derecho a detener “flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás”. Indicó que ha dado instrucciones para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

Ben-Gvir difundió el miércoles los videos en los que se le ve caminando entre algunos de los aproximadamente 430 detenidos. Un video muestra a activistas con las manos atadas a la espalda, arrodillados con la cabeza tocando el suelo dentro de lo que parece ser un área de detención improvisada en el puerto de Ashdod y en la cubierta de un barco.

Ben-Gvir ondeó una gran bandera israelí y les dijo a los detenidos: “Bienvenidos a Israel, nosotros somos los dueños”. Un activista esposado, al que se ve en el video gritando “¡Palestina Libre!" fue empujado de inmediato al suelo por personal de seguridad.

En un segundo video, Ben-Gvir afirma que los activistas “vinieron aquí llenos de orgullo como grandes héroes. Mírenlos ahora”, mientras le pide a Netanyahu que le conceda permiso para encarcelarlos.

“Le digo al primer ministro Netanyahu: entrégamelos por mucho, mucho tiempo, entréguelos a nuestras cárceles para terroristas, así es como debería verse”, declaró Ben-Gvir.

Ben-Gvir también provocó la indignación del ministro de Exteriores Gideon Sa'ar, quien le reprendió públicamente en X diciéndole: “a sabiendas causaste daño a nuestro Estado con este espectáculo vergonzoso” que “echa por tierra enormes esfuerzos profesionales y exitosos realizados por tanta gente”.

“No, tú no eres la cara de Israel”, escribió Sa'ar.

Ben-Gvir respondió a Sa'ar en el parlamento israelí, acusándolo de “una desgracia y una vergüenza” y de “inclinarse ante los terroristas”. Sostuvo que cualquier disculpa israelí a los activistas enviaría un mensaje de “debilidad”, “sumisión” y “rendición”.

“¿A él le preocupan las imágenes? A mí me preocupa la seguridad de los residentes del Estado de Israel", manifestó Ben-Gvir.

Israel acusado de humillar a activistas

Un grupo de defensa legal con sede en Israel, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, acusó a las autoridades israelíes de “emplear una política criminal de abuso y humillación contra los activistas”.

Señaló en un comunicado que esto siguió patrones similares de maltrato por parte de las autoridades israelíes contra activistas en misiones anteriores de flotillas, “por las que Israel nunca ha tenido que responder”. El grupo indicó que sus abogados y otros voluntarios estaban brindando asesoría legal a los activistas en Ashdod y exigían su liberación inmediata.

“La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para proteger a los miembros de la flotilla frente a esta conducta brutal e ilegal por parte de funcionarios israelíes”, afirmó el grupo.

Los organizadores de la flotilla denunciaron que los activistas de más de 40 países estaban “siendo sometidos a abusos violentos tras ser secuestrados ilegalmente en el mar” mientras intentaban eludir el bloqueo de Gaza. En una publicación en Telegram, instaron a la comunidad internacional a poner fin al bloqueo y a liberar a los 9.500 palestinos “retenidos en mazmorras de tortura israelíes”.

Italia condenó enérgicamente el trato a los activistas detenidos por considerarlo una violación de la dignidad humana y calificó de “inaceptables” las imágenes en las que aparece Ben-Gvir.

El gobierno italiano afirmó que está tomando medidas urgentes al más alto nivel oficial para asegurar la pronta liberación de ciudadanos italianos entre los detenidos y exige una disculpa oficial por lo que, según dijo, fue el desdén de Israel ante solicitudes explícitas. El Ministerio de Exteriores de Italia indicó que convocaría al embajador de Israel para pedir una aclaración formal sobre el incidente.

Hamás denunció a Ben-Gvir por las “escenas de abuso y humillación” de los activistas acusándole de “decadencia moral y sadismo”.

Israel intercepta todas las embarcaciones restantes de la flotilla

Las fuerzas israelíes abordaron el martes la última de las embarcaciones de la flotilla que intentaron desafiar el bloqueo, el más reciente esfuerzo por poner de relieve las sombrías condiciones de casi 2 millones de palestinos en Gaza.

Los organizadores de la flotilla afirmaron que soldados israelíes dispararon contra cinco embarcaciones durante las interdicciones, causando algunos daños. El Ministerio de Exteriores de Israel sostuvo que no se disparó munición real y que se emplearon “medios no letales” dirigidos a las embarcaciones como advertencia, pero sin apuntar ni herir a manifestantes.

Las fuerzas israelíes habían comenzado a detener la flotilla a unos 268 kilómetros (167 millas) de la costa de Gaza, según el sitio web de la flotilla. Las embarcaciones partieron la semana pasada desde Turquía.

Israel ha calificado la flotilla como “una maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás” sin una intención real de entregar ayuda a Gaza. Los barcos transportan una cantidad simbólica de ayuda.

La marina israelí detuvo el lunes 41 embarcaciones de la flotilla en aguas internacionales frente a Chipre y arrestó a quienes iban a bordo.

En la flotilla viajaban más de una docena de ciudadanos irlandeses, incluida la hermana de la presidenta de Irlanda Catherine Connolly. El primer ministro irlandés Micheál Martin ha calificado la interceptación israelí de las embarcaciones en aguas internacionales como “absolutamente inaceptable”.

Turquía y el grupo miliciano palestino Hamás han calificado las interdicciones como un acto de “piratería”. Italia, España e Indonesia pidieron a Israel que libere a los activistas y garantice su seguridad.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra varios activistas europeos a bordo de la flotilla y el secretario Scott Bessent los calificó de “pro-terroristas”.

La costa de Gaza, bloqueada desde hace casi dos décadas

Israel mantiene un bloqueo marítimo de Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes lo intensificaron luego que milicianos liderados por Hamás atacaron a Israel el 7 de octubre del 2023, matando a unas 1.200 personas -- en su mayoría civiles -- y tomando como rehenes a más de 250.

Los críticos dicen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel afirmado que busca impedir que Hamás se arme. Egipto, que tiene el único paso fronterizo con Gaza no controlado por Israel, también ha restringido en gran medida el movimiento de entrada y salida.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que la represalia israelí ha matado a más de 72.700 personas. El ministerio, que forma parte del gobierno administrado por Hamás, no ofrece un desglose entre civiles y combatientes. El ministerio cuenta con profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados considerados fiables por la comunidad internacional.

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Hadjicostis reportó desde Nicosia, Chipre. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Areej Hazboun, Isaac Scharf e Ibrahim Hazboun en Jerusalén, Samy Magdy en El Cairo y Giada Zampano en Roma.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP