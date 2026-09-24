Netanyahu llega a Nueva York para hablar ante la ONU y otras noticias en Oriente Medio

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saluda durante un acto de su partido, el Likud, en Tel Aviv, Israel, el 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariel Schalit) AP

Por su parte, una alta funcionaria de la Unión Europea afirma que solo se ha recaudado una pequeña parte de los fondos necesarios para reconstruir la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

La breve estancia del primer ministro israelí en Nueva York para su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas incluye reuniones con varios líderes mundiales, según su oficina, pero no con Trump; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ni con ningún mandatario árabe.

La oficina de Netanyahu indicó que “muchos líderes mundiales” solicitaron reunirse con él, pero el político tenía una “agenda apretada” y necesitaba regresar a Israel antes de la festividad judía de Sucot, que comienza al atardecer del viernes.

Netanyahu se reunirá con los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá y Etiopía; con la vicepresidenta de Colombia, y con los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea, según su oficina.

Una alta funcionaria de la Unión Europea afirmó que solo se han recaudado 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) de los 71.000 millones (80.800 millones de dólares) que Naciones Unidas, el Banco Mundial y el bloque de 27 países estiman que se necesitan para reconstruir Gaza.

“Todos nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos”, manifestó la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, en un aparte de la Asamblea General. Pidió un plan de recuperación unificado que aúne a Israel, la Autoridad Palestina, la Junta de Paz respaldada por Estados Unidos y el Comité Nacional para la Administración de Gaza.

En una reunión de la junta de Gaza en Nueva York el miércoles, el grupo propuso un plan de seis meses y 2.450 millones de dólares para iniciar la reconstrucción y la gobernanza en el sitiado enclave palestino, mientras el plan de alto el fuego de Trump lucha por mantenerse a flote.

Terremoto remece partes de Turquía y Siria

Un terremoto de intensidad moderada sacudió el sureste de Turquía y partes de Siria el jueves, lo que hizo que la gente saliera corriendo a la calle presa del pánico. Por el momento no se han reportado daños.

El sismo de magnitud 5,4 tuvo su epicentro en la provincia de Sanliurfa, cerca de la frontera con Siria, según la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía.

Un terremoto de magnitud 7,8 mató a más de 53.000 personas en Turquía en 2023 y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste, incluida Sanliurfa. Otras 6.000 personas perdieron la vida en las zonas del norte de la vecina Siria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP