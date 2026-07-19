Neozelandeses despiertan con un nuevo campeón grande y elogian a Ryan Fox

El neozelandés Ryan Fox posa con el trofeo Claret Jug tras ganar el Campeonato del Abierto Británico de Golf en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/David Goldman) AP

La mayoría de los neozelandeses se despertó el lunes con una mañana invernal y la noticia de que su pequeño país tenía a su cuarto campeón de un major de golf.

Quienes siguieron a Fox por televisión durante toda la noche pudieron verlo levantar la Jarra de Clarete antes de irse, con sueño pero felices, a trabajar.

Sir Bob Charles, quien fue el primer ganador de un major de Nueva Zelanda y el primer jugador zurdo en ganar un major cuando conquistó el Abierto Británico en 1963, tiene ahora 90 años y vio la ronda final de Fox en repetición a una hora más conveniente.

“Estoy viendo esto en color. En mi época, era todo en blanco y negro. Estoy viendo cada hoyo que está jugando. En mi época, solo tenían más o menos los últimos tres o cuatro hoyos”, señaló Charles al periódico New Zealand Herald sobre la transmisión televisiva.

Charles elogió a Fox por el ritmo con el que juega, algo que va en contra de una tendencia moderna hacia el juego lento. Fox dudó apenas unos 30 segundos antes del putt final que le permitió unirse a Charles, Michael Campbell y Lydia Ko como ganadores de un major de Nueva Zelanda.

“Ryan es un jugador refrescante. Juega como se debería jugar este deporte, como se jugaba antes y como se debería jugar. Y es así: sigues adelante, y no te pasas media hora alineando cada putt", señaló Charles al Herald.

“¡Esperemos que Ryan pueda ser un gran ejemplo de cómo se debería jugar ahora, incluso cuando estás jugando por, ya sabes, 100 millones de dólares!”

El Parlamento de Nueva Zelanda está en receso. Si hubiera estado en sesión, es probable que los políticos hubieran aprovechado la oportunidad para colmar de elogios a Fox, buscando algo de su gloria reflejada.

En cambio, los neozelandeses acudieron en masa a las redes sociales para elogiar a Fox, de 39 años, un campeón deportivo de tercera generación dentro de su familia. Su padre, Grant Fox, fue una estrella del rugby con los All Blacks y ganador de la Copa del Mundo de Rugby de 1987. Su abuelo, Merv Wallace, fue capitán de la selección de críquet de Nueva Zelanda.

Fox aludió a la historia familiar después de su victoria.

“Tenemos una gran historia en nuestra familia”, manifestó. “Lo otro grandioso es que no tuve presión para seguir los pasos de ninguno de ellos. No sé si esto supera sus logros, pero sin duda está ahí arriba. ¡Supongo que ahora ya no habrá presión para mis hijos en el futuro!”

Como si fuera un tributo, la selección de críquet de Nueva Zelanda completó una victoria en un partido y en la serie sobre las Indias Occidentales en el Caribe apenas unas horas después del triunfo de Fox.

En el club donde juega Fox, el Royal Auckland and Grange Golf Club, el capitán del club, Ian Blair, afirmó que “no podrías encontrar a un tipo más agradable y a un campeón de golf más merecedor”.

“Nuestro club ha tenido el privilegio de ver a Ryan desarrollarse, de ser un buen joven con potencial a convertirse en un jugador campeón y miembro”, señaló Blair.

El director ejecutivo del club, Ian Chapman, le dijo al sitio de noticias Stuff que los socios harán fila para invitarle una cerveza a Fox.

Michael Campbell, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2005, describió el esfuerzo de Fox como “una hazaña increíble... vencer a los mejores jugadores del mundo en una situación difícil”.

“Yo pude vivir eso hace 21 años. Es alucinante. Realmente te cambia el mundo y ahora él está ahí arriba con los mejores jugadores del mundo”, dijo Campbell en el pódcast Ryan Bridge today del New Zealand Herald.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP