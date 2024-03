Uber paga 178 millones de dólares para resolver una batalla legal con taxistas australianos

Un vehículo de Uber se detiene enfrente de una parada de taxi en Sydney, el lunes 18 de marzo de 2024. El servicio de transporte con conductor Uber pagará 272 millones de dólares australianos (178 dólares estadounidenses) para poner fin a una larga batalla legal con los conductores australianos de taxi y de alquiler que perdieron ventajas cuando la compañía entró en el mercado australiano. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.