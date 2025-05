Reunión entre Trump y Carney en Despacho Oval deja grandes diferencias sobre aranceles y 51º estado

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sube a un avión del gobierno en Ottawa, Ontario, el lunes 5 de mayo de 2025, antes de viajar a Washington para una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca, en Washington, el martes 6 de mayo de 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.