Programas de IA para monitorear a estudiantes tienen riesgos de seguridad

Tim Reiland, de 42 años, junto con sus hijos Zoe Reiland, de 17 años, a la derecha, y Anakin Reiland, de 15, fotografiados en Clinton, Mississippi, el lunes 10 de marzo de 2025, platoca sobre el uso tecnología de vigilancia para monitorear a los estudiantes. (AP Foto/Rogelio V. Solís)

El objetivo es mantener a los niños a salvo, pero estas herramientas plantean serias dudas sobre la privacidad y la seguridad, como se demostró cuando periodistas del periódico The Seattle Times y de The Associated Press obtuvieron acceso inadvertidamente a casi 3.500 documentos estudiantiles confidenciales y sin censura a través de una solicitud de registros sobre la tecnología de vigilancia del distrito.

La Colaboración de Periodismo sobre Educación (Education Reporting Collaborative), una coalición de ocho salas de redacción, investiga las consecuencias indeseables de la vigilancia impulsada con IA en las escuelas. Los integrantes de la coalición son AL.com, The Associated Press, The Christian Science Monitor, The Dallas Morning News, The Hechinger Report, Idaho Education News, The Post and Courier, en Carolina del Sur y The Seattle Times.