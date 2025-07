Pequeños productores de café en Brasil temen por su futuro tras arancel del 50% de Trump

El productor de café Jose Natal da Silva (derecha) y su esposa, Fernanda Marssola, recolectan granos de café en su plantación en Porciuncula, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El sol ilumina la plantación de café de Jose Natal da Silva en Porciuncula, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Jose Natal da Silva, productor de café, sacude los granos de café en su plantación en Porciuncula, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El productor de café Jose Natal da Silva muestra granos de café en sus manos tras recolectarlos en su pequeña plantación en Porciuncula, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.