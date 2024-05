EEUU: Empresas de "compre ahora y pague después" deben cumplir con estándares de tarjetas de crédito

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

“Nos alienta que la CFPB esté promoviendo estándares uniformes en el sector, muchos de los cuales ya reflejan cómo opera Affirm, con el fin de brindar mayores opciones y transparencia a los consumidores”, dijo un portavoz de la empresa en un comunicado. Affirm ofrece actualmente “asistencia para la resolución de disputas y errores”, agregó el vocero.

Un portavoz de Klarna dijo que la compañía también ya investiga las impugnaciones de los consumidores y cubre los reembolsos relacionados con ellas.

El anuncio de la agencia es un “paso importante hacia adelante” en la regulación del sector del “compre ahora y pague después”, dijo Klarna en un comunicado. Indicó que “desde hace muchos años” había pedido que hubiera supervisión regulatoria.

Si bien algunos en el sector han optado por operar voluntariamente con el estándar ahora exigido por la nueva regulación de la CFPB, todavía existen diferencias significativas entre los préstamos con tarjeta de crédito y los préstamos para comprar ahora y pagar después. Por ejemplo, no todos los prestamistas de “compre ahora y pague después” reportan sus préstamos a las tres principales agencias de reportes de crédito. Algunos analistas han dicho que esto puede llevar a los consumidores a excederse demasiado o a asumir más deuda de la que pueden manejar o pagar.

La CFPB dijo que los prestamistas de “compre ahora y pague después” deben otorgar muchos de los mismos derechos y protecciones que los proveedores de tarjetas de crédito clásicas. “De manera importante, esto cubre los derechos de impugnación y reembolso”, dijo la agencia.

La agencia aclaró que, con su nueva regulación, los prestamistas de “compre ahora y pague después" deben:

— Investigar disputas. Los prestamistas también deben suspender los requisitos de pago durante la investigación y, en ocasiones, emitir créditos.

— Reembolsar los productos devueltos o servicios cancelados. Los prestamistas de “compre ahora y pague después” deben acreditar los reembolsos en las cuentas de los consumidores.

— Proporcionar estados de cuenta. Los consumidores deben recibir estados periódicos del dinero adeudado similares a los que reciben para las cuentas de tarjetas de crédito clásicas.

“El no proveer protección en caso de impugnaciones puede crear un caos para los consumidores cuando devuelven su mercancía o encuentran otras dificultades de facturación”, señaló la CFPB.

FUENTE: Associated Press