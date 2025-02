Disputa vecinal: los canadienses se sienten traicionados por la guerra comercial de Trump

Un cartel con el mensaje "compre canadiense en su lugar" se ve ante la sección de whiskey estadounidense en una licorería de la Columbia Británica después de que los productos estadounidenses más vendidos fueran retirados de los estantes en Vancouver, Columbia Británica, el domingo 2 de febrero de 2025. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP)

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llega para dirigirse a los medios tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles contra Canadá, México y China, en Ottawa, el sábado 1 de febrero de 2025. (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Algunos canadienses, preocupados, piensan que el daño podría ir más allá del momento. “El daño va a ser duradero”, dijo Robert Bothwell, profesor de historia canadiense y relaciones internacionales en la Universidad de Toronto. “Los estadounidenses ya no serán confiables. Eso de convertirnos en el estado número 51 es simplemente despectivo. Nos trata como si ni siquiera existiéramos”.

Los lazos entre los dos países no tienen igual. Casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.500 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos y el 77% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos. Cada día, unas 400.000 personas cruzan la frontera internacional más larga del mundo. Hay una estrecha cooperación en defensa, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, y una vasta superposición en cultura, tradiciones y pasatiempos.

“¿Él quiere venir a por nosotros?”, dijo Doug Ford, líder de la provincia más poblada de Canadá, Ontario. Ha dicho que se siente como si un miembro de la familia le hubiera apuñalado en el corazón. “Todavía no he escuchado a un solo ciudadano estadounidense decir que Canadá es el problema”, dijo.

“Lo que está haciendo ahora no tiene precedentes y es muy dañino para la relación... Está erosionando la confianza de los canadienses hacia Estados Unidos de maneras que será difícil reparar la relación”, dijo Daniel Beland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal. Muchos canadienses, señaló, se sienten traicionados por las amenazas y la actitud de Trump, especialmente porque los dos países han disfrutado durante mucho tiempo de fuertes lazos económicos, culturales y geográficos.

“Ciertamente es uno de los peores momentos en las relaciones Canadá-Estados Unidos desde la creación de Canadá en 1867”, dijo Beland. “Sus comentarios sobre hacer de Canadá el estado número 51 son un ataque directo contra la soberanía del país. Incluso si excluimos esa amenaza, no muestra ningún respeto por la soberanía e instituciones de Canadá”.

Los funcionarios canadienses dijeron que aplicarán aranceles de represalia del 25% a las importaciones estadounidenses, incluyendo bebidas, cosméticos y productos de papel. Una segunda fase será aún más punitiva.

Trudeau mantuvo la esperanza de que Trump no “castigaría” a Canadá. Trump y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dejaron el lunes en suspenso sus aranceles previstos por un mes para dar tiempo a más negociaciones, y México dijo que planeaba desplegar 10.000 miembros de su guardia nacional para combatir el tráfico de drogas.

Trudeau señaló que Estados Unidos y Canadá han construido la asociación económica, militar y de seguridad más exitosa que el mundo haya visto jamás —una relación que, según él, ha sido la envidia del mundo.

“Como dijo el presidente John F. Kennedy hace muchos años, la geografía nos ha hecho vecinos. La historia nos ha hecho amigos, la economía nos ha hecho socios y la necesidad nos ha hecho aliados”, dijo.

Trump también planea poner un arancel del 10% a la energía canadiense. Como indicio de las posibles consecuencias, Canadá proporciona más de 4,3 millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos. Estados Unidos tiende a consumir unos 20 millones de barriles al día, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Produce de forma interna unos 13,2 millones de barriles.

Sin embargo, Trump sigue diciendo que Estados Unidos no necesita a Canadá para nada y el lunes volvió a decir que le gustaría ver a Canadá convertirse en el estado número 51. Y su vicepresidente también desprecia a Canadá.

“Ahórrenme la historia triste de cómo Canadá es nuestro ‘mejor amigo’. Amo a Canadá y tengo muchos amigos canadienses. Pero, ¿está el gobierno cumpliendo con su objetivo de gasto militar de la OTAN? ¿Están deteniendo el flujo de drogas hacia nuestro país?”, publicó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en X.

Canadá anunció un plan de 1.000 millones de dólares para asegurar la frontera, aunque desde su país entran muchos menos migrantes y menos drogas que a través de México.

La pausa en la amenaza arancelaria no hizo que los canadienses se sintieran mucho mejor.

“Pausa de 30 días para arruinar nuestra economía a cambio de algo de teatro fronterizo para detener un problema transfronterizo casi inexistente”, publicó el respetado columnista del Toronto Star, Bruce Arthur, en la plataforma social X.

Como en la mayoría de las relaciones cercanas, ha habido momentos difíciles antes. Guerras comerciales limitadas sobre madera, pulpa y papel, y otros productos han estallado de vez en cuando durante décadas. A principios de la década de 1960, hubo una agria ruptura debido a la enemistad personal entre el presidente John F. Kennedy y el primer ministro John Diefenbaker, quien se resistió a la presión de Estados Unidos para ser más agresivo en las maniobras de la Guerra Fría.

Más tarde, la Guerra de Vietnam causó algunas divisiones, ya que los canadienses, incluido el padre de Trudeau, entonces el primer ministro Pierre Trudeau, acogieron a los desertores del reclutamiento estadounidense que cruzaron la frontera. Y algunos canadienses, en especial el círculo cultural de Ontario, tienden a considerar a los estadounidenses como más groseros y aficionados a las armas que la gente al norte de la frontera.

El propio Trump atacó el comercio de Canadá y al primer ministro durante su primer mandato. Pero nada como ahora. Trump publicó que Canadá dejaría de existir como un “país viable” si no hubiera un “subsidio masivo” de Estados Unidos.

“Canadá debería convertirse en nuestro preciado estado número 51”, publicó Trump en redes sociales. Respondió el respetado reportero del Globe and Mail, Steve Chase: “Pedir a Canadá que se someta a la anexión es la conducta de un poder extranjero hostil”.

Los abucheos continuaron en un juego de la NBA en Toronto donde los Raptors jugaron contra los Clippers de Los Ángeles. Un aficionado en el juego de los Raptors eligió sentarse durante el himno mientras llevaba puesto un sombrero de Canadá. Joseph Chua, que trabaja como importador, dijo que espera sentir los aranceles “bastante directamente”.

“Siempre he estado de pie durante ambos himnos. Me he quitado el sombrero para mostrar respeto al himno nacional estadounidense”, dijo. “Pero hoy nos sentimos un poco amargados por las cosas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press