Detroit mejora 10 años después de su quiebra, pero trabajadores y jubilados se dicen perjudicados

Un trabajador abre las ventanas del último piso del nuevo Hotel Godfrey, el 27 de junio de 2023, en Detroit. El 18 de julio de 2013, un administrador designado por el estado declaró a Detroit la ciudad más grande de EE.UU. en declararse en bancarrota. Una década después, la ciudad ha resurgido de entre las cenizas de la insolvencia. (AP Foto/Carlos Osorio) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved