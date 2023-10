Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por sus estudios sobre las brecha de género en el trabajo

De izquierda a derecha, Jakob Svensson, presidente de la Real Academia Sueca de las Ciencias; Hans Ellegren, secretario permanente de la academia, y Randi Hjalmarsson, miembro del comité del premio en ciencias económicas en Memoria de Alfred Nobel, que anuncian a la ganadora del galardón, conocido como Nobel de Economía, en Estocolmo, el lunes 9 de octubre de 2023. Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, ganó el lunes el Nobel de Economía por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral. (Claudio Bresciani /TT News Agency via AP)

La experta ha analizado 200 años de participación de las mujeres en el mercado laboral, que muestran que pese al crecimiento económico continuado, los ingresos de las mujeres no se han puesto a la altura de los masculinos y la diferencia persiste aún, a pesar de que las mujeres han alcanzado niveles de educación más altos que los de los hombres.

Goldin no ofrece soluciones, pero su investigación permite a los legisladores abordar el arraigado problema, indicó Randi Hjalmarsson, miembro del comité del premio.

“Ella explica el origen de la brecha, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo varía con la fase de desarrollo. Y por lo tanto, no hay una única medida”, dijo Hjalmarsson. “Es una cuestión política complicada porque si uno no conoce el motivo subyacente, una medida concreta no funciona”.