2024, el año en que se puso a trabajar a la inteligencia artificial

“Hubo un cambio de simplemente presentar modelos a realmente construir productos”, dijo Arvind Narayanan, profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Princeton y coautor del nuevo libro “AI Snake Oil: What Artificial Intelligence Can Do, What It Can’t, and How to Tell The Difference”, que trata sobre lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer, y cómo saber la diferencia.