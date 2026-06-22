Negociadores de EEUU e Irán inician el segundo día de conversaciones tras un inicio difícil

El ministro iraní de Exteriores, Seyyed Abbas Araghchi, tercero por la derecha, y el presidente del Parlamento Islámico de Irán, Mohammed Bagher Ghalibaf, segundo por la derecha, caminan con la delegación iraní en la Cumbre del Lago de Lucerna en el complejo turístico de Bürgenstock in Obbürgen, cerca de Lucerna, Suiza, el domingo 21 de junio de 2026. (Urs Flueeler, Pool Foto via AP) AP

Los mediadores, Qatar y Pakistán, celebraron lo que calificaron de “progreso alentador” logrado durante las conversaciones. Un alto diplomático de Estados Unidos afirmó que hubo avances en múltiples frentes, incluida la creación de “mecanismos” para garantizar que el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para los envíos mundiales de energía, permanezca abierto y que se mantenga un alto el fuego en el sur de Líbano.

Sin embargo, el primer día completo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, a las que asistieron funcionarios qataríes y paquistaníes, se vio sacudido por declaraciones incendiarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, a miles de kilómetros de la sede de negociación en Suiza, hizo comentarios que ofendieron a los iraníes.

Los medios estatales iraníes informaron que las conversaciones se habían pausado tras la “publicación de un mensaje insultante por parte del presidente de Estados Unidos”. La delegación iraní se reunió entonces con mediadores qataríes y abandonó el lugar de negociación, según los medios estatales. El alto diplomático de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para informar a periodistas sobre las conversaciones en curso, señaló tarde el domingo que los iraníes permanecían en el lugar y que las negociaciones seguían en marcha.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había prometido “nunca retroceder del derecho a enriquecer uranio”, de acuerdo con los medios estatales, y Trump dijo después a Fox News en una entrevista telefónica que Pezeshkian debería cuidar lo que dice y también amenazó con apoderarse de Irán, según uno de los corresponsales del canal.

Trump también continuó emitiendo advertencias contra Irán en redes sociales y publicó, mientras los negociadores trabajaban: “Irán debe detener inmediatamente a sus ESBIRROS bien pagados en Líbano de causar problemas”, dijo Trump en redes sociales. “Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy duro, como lo hicimos la semana pasada, ¡¡¡sólo que más duro!!!”.

Los principales negociadores de Estados Unidos incluyen al vicepresidente del país, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del presidente. Irán está representado por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, y el ministro de Exteriores Abbas Araghchi.

No está claro cuándo partirá Vance de Suiza, aunque dijo a Fox News en una entrevista el sábado que prevé quedarse solo “uno o dos días”. Kushner y Witkoff se están encargando de gran parte de los detalles técnicos en nombre de la delegación de Estados Unidos.

En una declaración conjunta, Pakistán y Qatar indicaron que las conversaciones de alto nivel habían concluido y que las negociaciones técnicas continuarían en Suiza durante el resto de la semana. La declaración señaló que las partes habían acordado establecer una “línea de comunicación” para garantizar el paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, así como un mecanismo para poner fin a los combates entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano.

Estados Unidos no ofreció comentarios de inmediato, mientras Irán elogió el trabajo de los mediadores. Araghchi escribió en X que la primera “prueba real” de las negociaciones sería si el mecanismo lograba detener los combates entre Israel y Hezbollah.

El alto diplomático de Estados Unidos indicó que entre los asuntos tratados estuvo la comunicación de Irán en lo relativo al estrecho de Ormuz, que el ejército iraní dijo haber cerrado el sábado en respuesta a los continuos combates en Líbano. El Comando Central de Estados Unidos ha cuestionado que Irán haya vuelto a cerrar el estrecho.

El acuerdo provisional para poner fin a los combates en Irán, firmado la semana pasada por los líderes de Estados Unidos e Irán, establece un periodo de 60 días para que los negociadores definan el futuro del programa nuclear de Teherán, en medio de preocupaciones de que quiera utilizarlo con fines militares, una afirmación que Irán niega. El destino de los activos iraníes congelados, entre otros asuntos espinosos, también figura en la agenda.

Aunque las conversaciones abarcarán una amplia gama de asuntos complejos, Irán primero quiere centrarse en abordar los combates en Líbano.

El alto el fuego reanudado en Líbano el sábado parecía mantenerse, y el ejército de Israel dijo que levantaría las restricciones de movimiento para los residentes cerca de la frontera entre Israel y Líbano el lunes por la mañana. Ni Israel ni Hezbollah son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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Kim informó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP