Naz Reid logra 20 puntos y 11 rebotes en su debut en Charlotte; Hornets vencen 110-103 a Nets

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Brandon Miller, de los Hornets de Charlotte, abraza a Keon Ellis, de los Nets de Brooklyn, tras el partido del miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Seth Wenig) AP

Dennis Schroder anotó ocho de sus 19 puntos en el cuarto periodo, Brandon Miller totalizó 18 y Moussa Diabate añadió 17 a la causa de unos Hornets diezmados.

Charlotte, que quedó eliminado del minitorneo de repesca play-in de la Conferencia Este la temporada pasada, no contó con los titulares Coby White (distensión en la pantorrilla izquierda) ni con el escolta Kon Knueppel (distensión en el isquiotibial derecho), quien lideró la NBA la temporada pasada en triples anotados.

Los Hornets traspasaron al base estrella LaMelo Ball a Minnesota después de la temporada, en el acuerdo que trajo a Reid a Charlotte.

Julius Randle anotó 33 puntos con 11 de 18 en tiros de campo en su debut con los Nets. Michael Porter Jr. encestó 10 de 21 disparos de campo para terminar con 26 puntos.

Ninguno de los otros tres titulares de Brooklyn anotó números de doble dígitos. Los Nets, que celebran su 60.ª temporada, vistieron uniformes blancos con rojo y azul como un guiño a sus días en la ABA.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP