Naufragio de barco en lago entre Tanzania y Congo deja 41 muertos

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La embarcación transportaba a unas 100 personas, además de carga, cuando se hundió en el Lago Tanganica, indicó Norris Mulongoyi, ministro provincial de Transporte de la provincia de Tanganica

Añadió que 49 personas han sido rescatadas y que continúa la búsqueda de los pasajeros restantes.

La embarcación, que viajaba desde Kigoma, Tanzania, hacia la ciudad de Kalemie, en la provincia congoleña de Tanganica, volcó cerca de la aldea de Mapera, dijo Mulongoyi a The Associated Press.

El Lago Tanganica es el lago de agua dulce más grande del mundo y el segundo más profundo, después del Lago Baikal.

La causa de la tragedia del jueves no estaba clara pero en los últimos años cientos de personas han muerto en desastres de embarcaciones en el Congo. Las embarcaciones suelen ir sobrecargadas y carecen de chalecos salvavidas.

Los ríos del Congo son un medio de transporte fundamental para sus más de 100 millones de habitantes, especialmente en zonas remotas donde la infraestructura es deficiente o inexistente.

_________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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