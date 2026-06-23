americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nathan Saliba es candidato a reemplazar al lesionado Koné en el duelo de Canadá ante Suiza

VANCOUVER, Canadá (AP) — La primera victoria de Canadá en un Mundial tuvo un costo y ahora el jugador de 22 años Nathan Saliba podría ser quien deba estabilizar el mediocampo tras su actuación sobresaliente en la goleada de 6-0 sobre Qatar.

Nathan Saliba, de la selección de Canadá, muestra la camiseta de su compañero lesionado Ismael Kone, tras anotar ante Qatar en el Mundial, el jueves 18 de junio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Abbie Parr)
Nathan Saliba, de la selección de Canadá, muestra la camiseta de su compañero lesionado Ismael Kone, tras anotar ante Qatar en el Mundial, el jueves 18 de junio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Abbie Parr) AP

La victoria de Canadá quedó ensombrecida por la espeluznante lesión de Ismaël Koné, quien se fracturó la tibia y el peroné de la pierna izquierda tras una entrada del qatarí Assim Madibo. Saliba reemplazó a Koné y, menos de 10 minutos después, anotó.

Luego, levantó la camiseta de Koné como homenaje.

“Saliba es un jugador de primer nivel", aseveró el delantero Liam Millar, antes de la sesión de entrenamiento dominical de Canadá. "Entiende muy bien el juego; es un jugador muy maduro, especialmente para su edad”.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, no ha dicho quién ocupará el sitio de Koné ante Suiza el miércoles.

Otra opción podría ser la estrella del Bayern Múnich Alphonso Davies, quien aún no ha jugado en este Mundial debido a una persistente lesión en el tendón de la corva. Con la posibilidad de terminar primero del Grupo B y quedarse en casa, en Vancouver, para los dieciseisavos de final, Marsch podría decidir que éste es el momento para el esperado regreso del veterano.

Ante Qatar, fue Saliba quien dio una respuesta inmediata al recibir el llamado.

El mediocampista del Anderlecht colocó con efecto un tiro libre directo desde apenas fuera del área, por encima de la barrera de Qatar, y el balón pegó en el poste derecho para el cuarto gol de Canadá en el partido.

Fue el tercer gol internacional de Saliba, su primero en un Mundial y el primero de Canadá en estos torneos a partir de un tiro libre directo.

El homenaje de Saliba a Koné evidenció el estrecho vínculo que la selección de Canadá ha desarrollado mientras lidia con múltiples lesiones que complicaron su camino hacia este Mundial.

“Cuando tienes una gran hermandad fuera del campo, te ayuda a hacer sacrificios en la cancha”, declaró Saliba tras el partido ante Qatar.

Koné es el cuarto jugador de Canadá en cuatro años que debe afrontar una recuperación por una pierna rota. La lesión del arquero Maxime Crépeau le costó un lugar en el último Mundial, y el delantero Tajon Buchanan tuvo que recuperarse de una fractura de pierna en 2024.

El defensor Moïse Bombito se fracturó una pierna en octubre. Disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026 ante Qatar y llevaba apenas cinco minutos en el campo cuando Koné, un amigo cercano, sufrió una grave lesión.

“Trato de estar para él en la medida posible y hacerle saber que no está solo”, indicó Bombito el lunes durante una sesión de entrenamiento de Canadá.

Saliba, con ganas de ayudar a su equipo en el rol de Koné, se consolidó como una opción de confianza ante Qatar.

Sólo ha sido titular en siete de sus 16 apariciones con Canadá, en comparación con las 32 titularidades de Koné en 42 partidos. Ambos jugadores se formaron en el sistema del CF Montreal: Koné brilló con el club en 2021 y 2022, y Saliba debutó en 2023.

El gol de Saliba ante Qatar fue apenas una parte de lo que impresionó a sus compañeros. El mediocampista Stephen Eustáquio señaló después del partido que Saliba también aportó “presencia en el mediocampo”, ayudando a Canadá a recuperar el equilibrio tras el golpe emocional de perder a Koné.

Saliba no jugó en el empate 1-1 de Canadá en su debut ante Bosnia y Herzegovina, y Marsch reconoció que a menudo se le pasó por alto antes debido a las variantes del equipo en el mediocampo.

“Me alegra que (Saliba) haya confiado en mí, aunque yo le fallé muchas veces", expresó Marsch después de la actuación de su joven mediocampista ante Qatar. "Creo que la manera en que ha jugado ha demostrado que cometí algunos errores en el camino”.

Saliba, añadió, tiene “buen ojo para las jugadas de ataque, buen ojo para dar el pase final”.

___

Drew Renner es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

🚨🇨🇺 ALERTA EN BEJUCAL: IMÁGENES SATELITALES DETECTAN NUEVA ACTIVIDAD EN BASE VINCULADA AL ESPIONAJE CHINO EN CUBA

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Dólar y euro en Cuba siguen en récords: así se venden USD, EUR y MLC hoy en el mercado informal cubano en vivo

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter