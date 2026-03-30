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NASA inicia la cuenta regresiva para su primer viaje a la Luna en 53 años

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — La NASA inició el lunes con su cuenta regresiva para la primera misión a la Luna en 53 años.

El cohete Space Launch System, de 32 pisos de altura, está listo para despegar la noche del miércoles con cuatro astronautas a bordo. Luego de un día en órbita alrededor de la Tierra, su cápsula Orión los impulsará hacia la Luna y de regreso. No habrá paradas: sólo un rápido giro en U alrededor de la Luna. El vuelo, de casi 10 días, terminará con un amerizaje en el Pacífico.

“Nuestro equipo ha trabajado extremadamente duro para llevarnos a este momento”, manifestó el director de lanzamiento Charlie Blackwell-Thompson. “Sin duda, todas las señales indican que ahora mismo estamos en excelente forma”.

Los directivos señalaron que el cohete funciona bien luego de la más reciente ronda de reparaciones. Los meteorólogos indicaron que el clima debería cooperar.

La misión Artemis II de la NASA estaba programada para febrero, pero se mantuvo en tierra debido a fugas de combustible de hidrógeno. Las fugas fueron reparadas, pero más adelante una línea de presurización de helio quedó obstruida, lo que obligó a llevar el cohete de regreso al hangar a finales del mes pasado. La nave volvió a la plataforma hace 1 semana y media, y su tripulación, con astronautas de de Estados Unidos y Canadá, llegó al lugar del lanzamiento el viernes.

A diferencia de Apolo, que sólo envió hombres a la Luna de 1968 a 1972, la primera tripulación del Artemis incluye a una mujer, una persona de color y un ciudadano no estadounidense.

El piloto de Artemis II, Victor Glover, comentó durante el fin de semana que quiere que los jóvenes los vean y piensen: “El poder de las chicas, eso es increíble, y que los niños y niñas de color puedan verme y decir: ‘Oye, él se parece a mí y está haciendo qué???’”.

Al mismo tiempo, Glover, quien es negro, espera con ilusión el día en que “no tengamos que hablar de estos primeros” y explorar el cosmos se convierta en una “historia humana” que lo abarque todo.

La NASA tiene los primeros seis días de abril para lanzar el Artemis II antes de suspender los intentos hasta finales de mes.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

FUENTE: AP

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