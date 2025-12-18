americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Napoli vence 2-0 al AC Milan y avanza a la final de la Supercopa de Italia

RIAD, Arabia Saudí (AP) — La estrella del Napoli Rasmus Højlund brillo y el campeón defensor de la Serie A venció el jueves 2-0 al AC Milan para alcanzar la final de la Supercopa de Italia.

Rasmus Hojlund del Napoli celebra tras anotar en el encuentro ante la Super Copa de Italia ante el AC Milan en Riad, Arabia Saudí el jueves 18 de diciembre del 2025. (AP Foto/Altaf Qadri)
Rasmus Hojlund del Napoli celebra tras anotar en el encuentro ante la Super Copa de Italia ante el AC Milan en Riad, Arabia Saudí el jueves 18 de diciembre del 2025. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

El exjugador del Manchester United asistió en un gol y anotó el otro para llevar al Napoli a la final del lunes. El Napoli jugará contra el ganador de la otra semifinal, que se disputa el viernes, entre el Bologna, ganador de la Copa de Italia, y el subcampeón de la Serie A, el Inter de Milán.

La Supercopa de Italia, que se juega en Arabia Saudí, involucra a los ganadores y subcampeones de la Serie A y la Copa de Italia de la temporada pasada.

El Milan perdió ante el Bologna la pasada final de la Copa de Italia.

Los Rossoneri, que ganaron la Supercopa de Italia la temporada pasada, llevaban camisetas especiales con sus nombres en letras árabes en la parte posterior.

Tanto el Milan como el Napoli estaban lidiando con numerosos problemas de lesiones, pero el Napoli dio la bienvenida de nuevo a Romelu Lukaku al equipo por primera vez desde que se desgarró un músculo en agosto.

Lukaku, quien probablemente fue incluido en caso de penales, inició en el banco y celebró ambos goles.

El Napoli tomó la delantera poco antes del descanso. El portero del Milan, Mike Maignan, alcanzó a tocar con la punta de los dedos el centro bajo de Højlund, pero solo logró empujarlo aún más hacia el camino de David Neres, quien lo empujó al fondo de la red en el segundo poste.

Højlund se anotó en el marcador él mismo a los 64 minutos con un disparo al ángulo tras otro pase filtrado de Leonardo Spinazzola, quien también asistió a Højlund para el primer gol.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter