Napoli vence 2-0 al AC Milan y avanza a la final de la Supercopa de Italia

Rasmus Hojlund del Napoli celebra tras anotar en el encuentro ante la Super Copa de Italia ante el AC Milan en Riad, Arabia Saudí el jueves 18 de diciembre del 2025. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

El exjugador del Manchester United asistió en un gol y anotó el otro para llevar al Napoli a la final del lunes. El Napoli jugará contra el ganador de la otra semifinal, que se disputa el viernes, entre el Bologna, ganador de la Copa de Italia, y el subcampeón de la Serie A, el Inter de Milán.

La Supercopa de Italia, que se juega en Arabia Saudí, involucra a los ganadores y subcampeones de la Serie A y la Copa de Italia de la temporada pasada.

El Milan perdió ante el Bologna la pasada final de la Copa de Italia.

Los Rossoneri, que ganaron la Supercopa de Italia la temporada pasada, llevaban camisetas especiales con sus nombres en letras árabes en la parte posterior.

Tanto el Milan como el Napoli estaban lidiando con numerosos problemas de lesiones, pero el Napoli dio la bienvenida de nuevo a Romelu Lukaku al equipo por primera vez desde que se desgarró un músculo en agosto.

Lukaku, quien probablemente fue incluido en caso de penales, inició en el banco y celebró ambos goles.

El Napoli tomó la delantera poco antes del descanso. El portero del Milan, Mike Maignan, alcanzó a tocar con la punta de los dedos el centro bajo de Højlund, pero solo logró empujarlo aún más hacia el camino de David Neres, quien lo empujó al fondo de la red en el segundo poste. Højlund se anotó en el marcador él mismo a los 64 minutos con un disparo al ángulo tras otro pase filtrado de Leonardo Spinazzola, quien también asistió a Højlund para el primer gol. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP