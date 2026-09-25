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Nakashima vence a Mensik e iguala 1-1 la Copa Laver. Alcaraz compite en dobles

LONDTES (AP) — Brandon Nakashima aprovechó al máximo su debut en la Copa Laver al vencer el viernes a Jakub Mensik por 6-1, 3-6, 10-7 para dejar al Equipo Mundial igualado 1-1 con el Equipo Europa tras la jornada inaugural del viernes.

Carlos Alcaraz del Equipo Europa al ser presentado en la Copa Laver de tenis, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Maja Smiejkowska)
Carlos Alcaraz del Equipo Europa al ser presentado en la Copa Laver de tenis, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Maja Smiejkowska) AP

Nakashima, 16to del ranking, fue una incorporación de última hora al equipo de Andre Agassi a raíz de la baja de Ben Shelton, el subcampeón del Abierto de Estados Unidos.

Casper Ruud había puesto a Europa arriba 1-0 al derrotar a Francisco Cerúndolo por 6-7 (4), 6-4, 10-8 en el partido inaugural en el O2 Arena.

En la sesión nocturna, Rafael Jódar, del Equipo Europa, se enfrentaba a Alexander Bublik, del Equipo Mundial, y luego habrá un partido de dobles con Carlos Alcaraz y Mensik contra Bublik y Taylor Fritz.

Se disputan cuatro partido por día en el evento de tres días.

Las victorias valen un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo. El primer equipo que llegue a 13 puntos gana el evento.

Europa ha ganado la Copa Laver cinco veces, mientras que el Equipo Mundial obtuvo su tercer título en la edición del año pasado de este evento al estilo de la Copa Ryder de golf.

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