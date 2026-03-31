Naciones asiáticas acuden al crudo ruso mientras la guerra con Irán reduce el suministro

ARCHIVO - Un cartel indica que "el combustible diésel se ha agotado" en una gasolinera en Prajuab Kirikhan, Tailandia, el miércoles 18 de marzo de 2026. (AP Foto/Grant Peck, Archivo) AP

Gran parte del petróleo procedente del estrecho de Ormuz, en su mayoría cerrado, se dirigía a Asia, la región más golpeada por las recientes sacudidas energéticas. Durante el fin de semana, los rebeldes hutíes respaldados por Irán entraron en el conflicto, lo que amenaza aún más el transporte marítimo.

Para apuntalar el suministro mundial de crudo, Estados Unidos ha flexibilizado temporalmente las sanciones sobre los envíos de petróleo ruso que ya estaban en el mar —primero para India y luego para el resto del mundo—.

La demanda aumenta en Asia mientras Rusia recauda miles de millones de dólares. Pero los expertos señalan que hay un límite a cuánto puede Moscú incrementar sus exportaciones de crudo, que es el petróleo sin refinar necesario para fabricar combustibles como gasolina y diésel, y ya está exportando a un nivel cercano a su máximo anterior.

Además, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, iniciada hace 4 años, y los recientes ataques con drones de Kiev contra sus instalaciones energéticas están perjudicando su capacidad exportadora.

Para los países desesperados de Asia, la oportunidad es efímera y se está reduciendo, afirmó Muyu Xu, analista sénior de crudo en la firma global de datos comerciales Kpler.

Un repunte de interés

Antes de la guerra con Irán, China, India y Turquía eran los principales importadores de petróleo ruso, desafiando las sanciones occidentales a cambio de un descuento atractivo.

Las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea buscaban obstaculizar económicamente a Rusia tras su invasión de Ucrania.

Pero la exención de sanciones de Estados Unidos desató una oleada de actividad en el sudeste asiático, una región con grandes necesidades energéticas. Filipinas, Indonesia, Tailandia y Vietnam señalaron un nuevo interés por el petróleo ruso este mes.

Manila, aliada de larga data de Estados Unidos, importó crudo ruso por primera vez en cinco años, días después de declarar una emergencia energética.

Otros podrían seguir el mismo camino, pero competirán con China e India por unos 126 millones de barriles que aún están en el mar, según Kpler.

Sólo India suele necesitar entre 5,5 millones y 6 millones de barriles de petróleo al día.

Los analistas sostienen que es poco probable que Rusia aumente bruscamente sus exportaciones. En marzo, los flujos fueron de alrededor de 3,8 millones de barriles diarios, por encima de los 3,2 millones de febrero, pero todavía por debajo del máximo de mediados de 2023, de 3,9 millones.

Xu indicó que la crisis fue un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la geopolítica —a veces impulsada por apenas unos pocos responsables de decisiones—, lo que dificulta que los países planifiquen con anticipación. Señaló que “en este momento, en realidad la prioridad es garantizar el suministro y todas las demás consideraciones son secundarias”.

Los países del sudeste asiático que compiten por la menguante cantidad de crudo ruso en el mar probablemente esperan que Estados Unidos extienda su exención de sanciones más allá de abril, añadió Xu.

Las opciones son limitadas para estas naciones, y las apuestas más seguras —como el crudo de Estados Unidos, Sudamérica o África occidental— están demasiado lejos de Asia, de modo que los envíos tardarían meses en llegar. Eso aboca a los países más pobres a una búsqueda desesperada.

Escasez en Filipinas

Las aerolíneas en Filipinas valoran racionar el combustible. Se están acelerando pagos en efectivo para los más afectados, como los trabajadores del transporte. La mayoría de los días, las filas en las gasolineras se extienden por varias manzanas.

La nación de 117 millones de habitantes es una alerta temprana para el sudeste asiático.

Antes de la guerra, Filipinas dependía de Oriente Medio para casi el 97% de sus importaciones totales de petróleo transportadas por mar, según datos de Kpler. La declaración de emergencia energética es una “nueva frontera” por su escala y magnitud, dijo Kairos Dela Cruz, del Instituto para el Clima y las Ciudades Sostenibles.

“Definitivamente empujará a la gente aún más hacia abajo en la línea de pobreza”, afirmó Dela Cruz.

Para aliviar la escasez de energía, Filipinas importó crudo, algo que no hacía desde 2021. Otras naciones del sudeste asiático están sopesando opciones similares.

La visita del 23 de marzo del primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh a Rusia incluyó acuerdos de cooperación en petróleo y gas, junto con energía nuclear, mientras el alza de los precios del diésel empieza a presionar al sector manufacturero de Vietnam.

En Indonesia, funcionarios dijeron que “todos los países son posibles” socios mientras refuerzan las reservas. Esto incluye a Rusia y al diminuto sultanato de petróleo y gas de Brunéi, señaló el ministro de Energía de Indonesia, Bahlil Lahadalia.

“Cuando no tienes ninguna otra opción, todas las opciones están sobre la mesa”, comentó Putra Adhiguna, del Energy Shift Institute con sede en Yakarta.

Aunque evalúa movimientos similares, Tailandia no está tan desesperada como Filipinas, dijo Jitsai Santaputra, de la consultora energética The Lantau Group en Bangkok. Añadió que Tailandia probablemente esperará y observará mientras el impacto sea limitado.

Pero está creciendo.

Los precios del combustible en Tailandia subieron el 26 de marzo después de que se levantaran topes y subsidios. La mayoría de los combustibles aumentaron alrededor de 20 centavos de dólar por litro, y el diésel subió aproximadamente un 18%, un golpe para la industria y el transporte que corre el riesgo de elevar el precio de otros productos.

China e India tienen la ventaja

Desafiando las sanciones occidentales, China e India eran grandes clientes del crudo ruso antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Una ventaja adicional para India fue que se le retiraron las sanciones de Estados Unidos sobre el crudo ruso aproximadamente una semana antes que a otros países.

“Aprovecharon esa oportunidad y se hicieron con bastantes cargamentos”, explicó Xu. Para cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió que todos los demás compraran, dijo, “ya era un poco tarde porque la mayor parte de la carga ya había sido encargada” por China e India.

Incluso con esa ventaja inicial, los datos de Kpler muestran que las importaciones de crudo de India desde Rusia probablemente no sean suficientes para compensar la falta de suministros procedentes de Oriente Medio.

Sus importaciones de petróleo desde Rusia saltaron a alrededor de 1,9 millones de barriles diarios en marzo, desde cerca de 1 millón de barriles antes de la guerra con Irán. Antes de ese conflicto, India importaba alrededor de 2,6 millones de barriles diarios de crudo desde Oriente Medio.

Eso podría no bastar con la llegada del pico de demanda energética del verano —impulsado por los viajes, la agricultura y las necesidades de carga—, especialmente a medida que se agotan las reservas de emergencia de petróleo, dijo Duttatreya Das, del centro de estudios Ember. Añadió que las compras a corto plazo cubren sólo unos pocos días de suministro, lo que deja cualquier brecha difícil de cubrir sin envíos adicionales desde Estados Unidos o Canadá.

“No sé cómo se cubrirá el déficit”, dijo Das.

A pesar de ser el quinto mayor productor de crudo y de impulsar la energía limpia, China todavía tiene una fuerte demanda de petróleo por parte de sus 1.400 millones de habitantes. Pero también ha construido una enorme reserva de petróleo.

Tiene aproximadamente 1.200 millones de barriles de inventarios de crudo en tierra, estima Kpler. Eso equivale a casi cuatro meses de sus importaciones totales de crudo transportadas por mar, lo que amortigua los impactos a corto plazo de la guerra.

China obtenía alrededor del 13% de su crudo transportado por mar desde Irán, según Kpler, y aproximadamente el 20% desde Rusia, indicó el grupo de datos financieros LSEG.

Con reservas abundantes y bolsillos profundos, los analistas dicen que algunos envíos rusos con destino a China podrían desviarse hacia países más desesperados.

“Rusia emerge como un gran ganador de todo el conflicto”, dijo Sam Reynolds, del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, con sede en Estados Unidos. Dada la crisis energética, la rapidez de entrega y los precios temporalmente más bajos, afirmó que Asia tiene “un incentivo mucho mayor para importar petróleo ruso”.

“Podemos discutir si hay un dilema moral, pero creo que es un reflejo del hecho de que los países van a hacer lo que necesiten para proteger su seguridad energética”, añadió Reynolds.

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Chan informó desde Hong Kong y Ghosal desde Hanói, Vietnam. La periodista de The Associated Press Jintamas Saksornchai en Bangkok contribuyó a este reportaje.

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FUENTE: AP