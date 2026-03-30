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Nacionales vencen a Filis con récord de Wiemer en paliza de 17 hits

FILADELFIA (AP) — Siete bateadores de Washington conectaron al menos dos hits, incluido Joey Wiemer, quien igualó un récord de las Grandes Ligas de más apariciones consecutivas al plato embasándose para comenzar una temporada, y los Nacionales derrotaron 13-2 la noche del lunes a los Filis de Filadelfia.

El dominicano José Tena, de los Nacionales de Washington, conecta un sencillo productor ante el lanzador de los Filis de Filadelfia, el mexicoamericano Taijuan Walker, durante la primera entrada de un juego de béisbol, el lunes 30 de marzo de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke)
El dominicano José Tena, de los Nacionales de Washington, conecta un sencillo productor ante el lanzador de los Filis de Filadelfia, el mexicoamericano Taijuan Walker, durante la primera entrada de un juego de béisbol, el lunes 30 de marzo de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Wiemer conectó un sencillo dentro del cuadro en la primera entrada y pegó un hit por el centro en la cuarta, con lo que igualó una marca al embasarse 10 veces consecutivas para iniciar la campaña, récord establecido por el dominicano de Toronto Carlos Delgado en 2002.

Finalmente, la racha de Wiemer terminó en la quinta entrada, cuando rodó para out.

Los Nacionales conectaron 17 hits, en su mayoría sencillos de poco alcance, ya que solo tuvieron tres dobles y ninguno de sus imparables superó las 100 mph, según StatCast.

El dominicano José Tena lideró al equipo con tres hits y Luis García Jr. impulsó tres carreras.

Foster Griffin (1-0), en su primera aparición en las mayores desde 2022, se acreditó la victoria al permitir dos carreras y cinco hits en cinco entradas.

El venezolano Rafael Marchán conectó un jonrón de dos carreras por los Filis para producir sus únicas anotaciones.

Por los Nacionales, el venezolano Jorbit Vivas de 3-2 con dos anotadas y una producida.

Por los Filis, el cubano Adolis García de 4-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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