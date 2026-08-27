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Nacionales vencen por 7-1 a Rockies para dividir la serie de 4 juegos

WASHINGTON (AP) — Daylen Lile conectó un jonrón e impulsó dos carreras como parte de una jornada de tres hits, y los Nacionales de Washington vencieron el jueves 7-1 a los Rockies de Colorado para dividir su serie de cuatro juegos.

Daylen Lile de los Nacionales de Washington celebra su jonrón solitario con Dylan Crews en la quinta entrada del juego ante los Rockies de Colorado el jueves 27 de agosto del 2026. (AP Foto/Nick Wass)
Daylen Lile de los Nacionales de Washington celebra su jonrón solitario con Dylan Crews en la quinta entrada del juego ante los Rockies de Colorado el jueves 27 de agosto del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

El venezolano Keibert Ruiz también se voló la barda por Washington, que había perdido 12 de 15. Los Nacionales ganaron un juego iniciado por un lanzador que no es Cade Cavalli por primera vez desde el 9 de agosto.

Colorado cayó al peor registro de la Liga Nacional, 52-82, y aseguró su octava temporada consecutiva con marca perdedora. Los Rockies se fueron de 1 de 9 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 embasados.

Lile abrió la quinta entrada con un batazo hacia el jardín derecho ante Gabriel Hughes (0-6) para su 18.º jonrón de la temporada. El jardinero izquierdo se fue de 15-8 con tres cuadrangulares y ocho carreras impulsadas en la serie.

Tom Cosgrove (1-2) lanzó una entrada y 2/3 sin permitir carreras como relevista para lograr su primera victoria desde su debut en las Grandes Ligas el 29 de abril de 2023, un lapso de 89 apariciones.

Jake Irvin permitió una carrera con tres hits y otorgó seis boletos, la mayor cifra de su carrera, en 4 1/3 entradas, mientras ponchaba a seis.

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