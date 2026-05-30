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Nacionales anotan 6 en la 7ma y vencen 9-4 a los Padres pese al primer jonrón de Tatis

WASHINGTON (AP) — El sencillo de dos carreras de Luis García Jr. destacó una séptima entrada de seis anotaciones de los Nacionales de Washington, que remontaron el sábado para vencer 9-4 a los Padres de San Diego.

El campocorto de los Nacionales de Washington, CJ Abrams, lanza a primera base para conseguir un out durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 30 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Daniel Kucin Jr.)
El campocorto de los Nacionales de Washington, CJ Abrams, lanza a primera base para conseguir un out durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 30 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Daniel Kucin Jr.) AP

Washington conectó apenas dos pelotas fuera del cuadro interior durante su gran episodio, pero enviaron a 10 hombres al plato en una entrada que incluyó la primera expulsión para el mánager novato de los Padres, Craig Stammen. Los primeros seis bateadores de Washington terminaron anotando.

El dominicano Fernando Tatis Jr. finalmente conectó su primer jonrón de la temporada por San Diego, mientras su compatriota Manny Machado y Xander Bogaerts también se volaron la barda para ayudar a los Padres a construir una ventaja de 3-1. Drew Millas pegó un jonrón en la tercera por Washington, y participó en quizá la jugada más importante del juego en la séptima.

El doble productor de Machado en la octava puso el juego 7-4, pero Mead respondió con un doble de dos carreras en la parte baja.

Brad Lord (3-0) lanzó una quinta y sexta entradas sin permitir carrera para llevarse la victoria. Clayton Beeter consiguió los últimos cuatro outs para su tercer salvamento.

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FUENTE: AP

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