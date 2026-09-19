Nacionales anotan 4 carreras en la 11ma en triunfo 8-5 sobre los Cardenales

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El jardinero de los Nacionales de Washington, Dylan Crews, atrapa un elevado para un out ante el pelotero de los Cardenales de San Luis, Jordan Walker, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Después de que Washington tomó la delantera por la decisión de interferencia, el dominicano José Tena conectó un doble de dos carreras y Dylan Crews siguió con un elevado de sacrificio productor de carrera.

J.J. Wetherholt abrió la parte baja de la 11.ª con un sencillo productor de carrera, y San Luis llenó las bases sin outs, pero no volvió a anotar. El relevista de Washington Will Dion consiguió el último out para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Riley Cornelio (3-2) se llevó la victoria. Gordon Graceffo (8-2) cargó con la derrota.

Los Nacionales (73-82) han ganado seis de sus últimos siete juegos tras una racha de siete derrotas. Los Cardenales (75-80) han perdido cuatro partidos consecutivos.

El venezolano Jorbit Vivas logró una marca personal de cuatro hits y añadió una carrera impulsada y una anotada por Washington.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP