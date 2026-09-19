americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nacionales anotan 4 carreras en la 11ma en triunfo 8-5 sobre los Cardenales

SAN LUIS (AP) — Washington impugnó con éxito una interferencia del receptor con las bases llenas en una 11.ª entrada de cuatro carreras la noche del sábado, en la victoria de los Nacionales por 8-5 sobre los Cardenales de San Luis.

El jardinero de los Nacionales de Washington, Dylan Crews, atrapa un elevado para un out ante el pelotero de los Cardenales de San Luis, Jordan Walker, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane)
El jardinero de los Nacionales de Washington, Dylan Crews, atrapa un elevado para un out ante el pelotero de los Cardenales de San Luis, Jordan Walker, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Después de que Washington tomó la delantera por la decisión de interferencia, el dominicano José Tena conectó un doble de dos carreras y Dylan Crews siguió con un elevado de sacrificio productor de carrera.

J.J. Wetherholt abrió la parte baja de la 11.ª con un sencillo productor de carrera, y San Luis llenó las bases sin outs, pero no volvió a anotar. El relevista de Washington Will Dion consiguió el último out para su primer salvamento en las Grandes Ligas.

Riley Cornelio (3-2) se llevó la victoria. Gordon Graceffo (8-2) cargó con la derrota.

Los Nacionales (73-82) han ganado seis de sus últimos siete juegos tras una racha de siete derrotas. Los Cardenales (75-80) han perdido cuatro partidos consecutivos.

El venezolano Jorbit Vivas logró una marca personal de cuatro hits y añadió una carrera impulsada y una anotada por Washington.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Caracas. (AP Foto/Pedro Mattey)

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter