Myles Straw rompe el empate con un elevado de sacrificio y Toronto vence 4-2 a Houston

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El jardinero Myles Straw, izquierda, de los Azulejos de Toronto, baña al receptor Alejandro Kirk para celebrar la victoria del equipo sobre los Astros de Houston en el juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 22 de junio de 2026, en Toronto. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Louis Varland otorgó una base por bolas al abrir la novena al dominicano Yainer Díaz, pero Joey Loperfido bateó para una doble matanza dos lanzamientos después. Luego, Varland ponchó al bateador emergente Taylor Trammell para asegurar su 16to salvamento.

Toronto (39-39) volvió a marca de .500 por primera vez desde el 29 de mayo al inicio de una estadía en casa de 10 juegos, la más larga del equipo esta temporada.

El dominicano Jeremy Peña conectó un sencillo al primer lanzamiento del abridor de los Azulejos, Dylan Cease, y anotó con un sencillo con un out del mexicano Isaac Paredes para poner arriba 1-0 a los Astros en la primera. Cease llenó las bases antes de conseguir un rodado para doble matanza de Díaz para limitar el daño en una entrada de 26 lanzamientos.

Peña salió en la sexta después de agravar una lesión previa en el tendón de la corva al hacer swing.

Cease permitió dos carreras y tres hits, con cuatro bases por bolas, en 5 2/3 entradas. El derecho ponchó a ocho y retiró a 14 seguidos antes de otorgar bases por bolas con un out al cubano Yordan Álvarez y Christian Walker en la sexta. Paredes elevó de out al jardín izquierdo, pero el venezolano José Altuve empató a 2 con un sencillo con dos strikes en el 110mo y último lanzamiento de Cease.

Braydon Fisher (3-2) entró y retiró a Díaz con un batazo de regreso al montículo. Fisher consiguió cuatro outs con seis lanzamientos para acreditarse la victoria.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP