Myles Garrett regresa a la alineación de los Rams tras perder 7 juegos

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El defensor estelar se ha perdido los últimos siete partidos por una lesión de rodilla. Esta temporada solo ha disputado un encuentro con los Rams, el inaugural contra los 49ers en Australia. No registró ninguna tacleada en ese partido.

Los Rams (4-4) adquirieron a Garrett de los Cleveland Browns durante el verano mediante un canje, y el dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP llegó para darle un impulso a la presión al pasador de Los Ángeles.

Veterano de 10 años, Garrett vuelve ahora tras la ausencia más larga de su carrera en la NFL. Está previsto que enfrente a unos Commanders que vienen de una victoria contra los Eagles el domingo por la noche.

Los Ángeles contará ahora con su esperada línea defensiva, que incluye a Aaron Donald y Byron Young. El equipo suma 12 capturas al llegar a la Semana 9.

La incorporación de Garrett a la alineación ayudará a una defensa de los Rams, que acaba de perder a Jaylen Watson por el resto de la temporada debido a una lesión en el hombro.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP