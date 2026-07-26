Myles Garrett deslumbra a los Rams en su primer día de campamento con su nuevo equipo

La experiencia dejó a todos en el campo entusiasmados por lo que podría ser posible esta temporada para los Rams.

“Hemos estado esperando este día durante mucho tiempo, y definitivamente estuvo a la altura”, manifestó el coordinador defensivo Chris Shula.

Garrett todavía está en proceso de adaptarse a su nuevo equipo, a menos de dos meses del traspaso bomba que lo envió de los Browns a la Costa Oeste. Pero incluso con los Rams con un trabajo más ligero, en shorts y sin protecciones, la presencia de Garrett era imposible de pasar por alto, ya fuera irrumpiendo en el backfield para una captura simulada o elevándose con elegancia para desviar un pase pantalla.

“Cuando está ahí afuera, simplemente puedes sentir su aura”, comentó Trent McDuffie. “(Es) esta aura que tiene este tipo. Quiero decir, es gigantesco. Es un monstruo. Pero estoy emocionado de tenerlo aquí, de soltarlo y ponerlo en marcha, porque sé que tiene una espinita clavada, y sé que está entusiasmado por estar aquí, así que creo que eso enciende a todos los demás”.

Un año después de ganar 12 partidos y llegar al juego de campeonato de la NFC, los Rams sumaron a Garrett, a McDuffie y al esquinero Jaylen Watson a una defensa que comenzó fuerte la temporada pasada, pero se desinfló en el tramo final y que no pudo igualar el rendimiento de la ofensiva mejor clasificada de la NFL.

Con tres veteranos probados instalados como titulares, los Rams se muestran optimistas de que su defensa renovada les permitirá estar a la altura de su estatus de pretemporada como un serio aspirante al Super Bowl. Los Ángeles cedieron activos importantes y pagará a precio máximo por los tres recién llegados, pero jugadores y entrenadores solo ven aspectos positivos en los movimientos agresivos del gerente general Les Snead.

“Honestamente, no sé si muchos muchachos sienten la expectativa que todo el mundo dice que tenemos”, señaló McDuffie. “Para nosotros, estamos aquí para jugar fútbol americano, para disfrutar el vestuario, simplemente para conocernos. Siento que toda la expectativa, todo eso, se lo dejamos a ustedes".

“Las expectativas son las mismas”, añadió Watson. “Los 32 equipos tienen el mismo objetivo ahora mismo, y es levantar el Lombardi al final del año”.

Incluso después de ganar dos anillos de Super Bowl como compañeros en Kansas City, McDuffie y Watson dijeron que no han llegado a Los Ángeles con la necesidad de cambiar la cultura defensiva de los Rams. Consideran que su nuevo equipo ya sabe cómo ganar dentro de la cultura establecida por el entrenador Sean McVay, y están intentando construir sobre ella.

“La forma en que lo vemos es que es su equipo, y nosotros solo tenemos que aprender la manera en que hacen las cosas”, expresó Watson. “Podemos contarles cosas que hicimos para tener éxito, integrarnos y esperar que funcione”.

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FUENTE: AP