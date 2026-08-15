Myanmar dice que verificó a más de 300.000 refugiados rohinya para repatriación en 9 años

ARCHIVO - Niños refugiados rohinyas sostienen carteles durante una visita del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, al campamento de Ukhiya en Cox's Bazar, Bangladesh, el 14 de marzo de 2025. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu, Archivo) AP

El Ministerio de Exteriores emitió su comunicado mientras la crisis de los refugiados rohinya entra en su noveno año. Cientos de miles de personas siguen en campamentos en Bangladesh tras huir de Myanmar en agosto de 2017, cuando el ejército lanzó una represión después de ataques de un grupo insurgente rohinya contra puestos de guardia en Rakhine.

La operación obligó a más de 700.000 rohinya a cruzar la frontera hacia Bangladesh, sumándose a cientos de miles de otros que ya vivían allí desde hacía décadas tras oleadas de violencia anteriores perpetradas por el ejército de Myanmar.

La magnitud, la organización y la ferocidad de la operación dieron lugar a acusaciones de limpieza étnica y genocidio por parte de la comunidad internacional, incluida la ONU.

Myanmar, anteriormente conocido como Birmania, no reconoce a los rohinya como una de las 135 minorías étnicas legales del país y en su lugar se refiere a ellos como bengalíes para insinuar que son originarios de Bangladesh y que están asentados ilegalmente en Myanmar.

Myanmar indicó que había verificado a 426.545 de los 828.824 refugiados incluidos en una lista proporcionada por Bangladesh hasta finales de julio, y determinó que 308.797 de los verificados eran antiguos residentes de Rakhine.

El Ministerio de Exteriores señaló que 113.507 personas no pudieron ser verificadas y que se descubrió que 4.241 personas habían estado involucradas en lo que calificó como actividades terroristas.

El comunicado afirmó que seguirá trabajando con Bangladesh para recibir a los antiguos residentes verificados cuando la situación de seguridad en Rakhine se vuelva más estable.

El ministerio también rechazó las afirmaciones de que más de 1 millón de personas fueron desplazadas de Rakhine, al sostener que más de 540.000 personas cruzaron hacia Bangladesh después de la violencia de 2017, mientras que más de 200.000 permanecieron en el norte de Rakhine.

Myanmar y Bangladesh acordaron un proceso de repatriación de dos años en 2018. Sin embargo, la seguridad en Myanmar empeoró tras el golpe de Estado militar de 2021 que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, lo que desencadenó una resistencia armada generalizada. Los planes para repatriar a los refugiados no han tenido éxito.

El caos renovado provocado por los combates entre el grupo étnico Ejército de Arakan, con base en Rakhine, y el ejército por el control de la región en 2023 obligó a más refugiados a huir hacia Bangladesh y otros lugares en un intento desesperado por salvar sus vidas. El Ejército de Arakan controla gran parte de Rakhine tras arrebatar territorio al ejército en los últimos años.

En los últimos años, las malas condiciones en los campamentos de refugiados, los fuertes recortes a la ayuda extranjera y la falta de perspectivas seguras para regresar a Myanmar han llevado a un número creciente de refugiados rohinya a intentar el peligroso cruce oceánico hacia Malasia e Indonesia en embarcaciones precarias.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo a finales de julio que Myanmar había aceptado recibir de vuelta a 5.000 refugiados rohinya que actualmente viven en Malasia como parte de un programa de repatriación.

Sin embargo, un funcionario del Ministerio birmano de Exteriores, Han Win Aung, declaró entonces a The Associated Press que el programa de repatriación se centraba únicamente en ciudadanos de Myanmar verificados que actualmente se encuentran en centros de detención en Malasia y rechazó los reportes de que el gobierno aceptaría a rohinyas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP