Musgrove probablemente inicie en la lista de lesionados de Padres tras cirugía de codo de 2024

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“Lo más probable es que empiece el año en la lista de lesionados”, comentó el manager en su primer año, Craig Stammen, a los reporteros el lunes en el complejo de entrenamiento de primavera del equipo. “Estamos llegando al punto en el que se está tomando el tiempo suficiente de descanso como para que sea difícil acelerarlo, ya sabes, para que pueda estar listo como un abridor viable que pueda lanzar cinco entradas, 90 lanzamientos”.

El derecho de 33 años lanzó por última vez en un juego de Grandes Ligas el 2 de octubre de 2024, cuando salió del segundo juego de la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra Atlanta debido a rigidez en el codo.

Musgrove solo ha hecho una aparición con los Padres esta primavera, enfrentando a 12 bateadores y colocó 36 de 60 lanzamientos en zona de strike en un juego de exhibición el 4 de marzo contra el equipo de Gran Bretaña del Clásico Mundial de Béisbol. Permitió cinco imparables y una carrera, ponchó a tres y dio una base por bolas.

“Esto era parte del plan, y sabíamos que iba a tener que tomarse algo de tiempo de descanso”, señaló Stammen. “Sabíamos que íbamos a tener que prepararlo para toda la temporada, y no solo para el día inaugural”.

Consultado sobre el orden de la rotación de los Padres y quién abrirá el juego inaugural de la temporada el 26 de marzo contra Detroit, Stammen indicó que eso podría no decidirse hasta el día anterior. Añadió que serían inteligentes y pacientes con esas decisiones.

San Diego cuenta con los abridores Nick Pivetta, Michael King y el dominicano Randy Vásquez de regreso de la temporada pasada. Otras opciones incluyen al venezolano Germán Márquez y a Walker Buehler, quien está en el entrenamiento de primavera con un contrato de ligas menores.

“Tenemos mucha profundidad, tenemos mucha competencia aquí en el entrenamiento de primavera. Ha sido divertido verlo y los muchachos están compitiendo por puestos”, expresó Stammen. “Vamos a extrañar a Joe al principio, pero vamos a contar con Joe en algún momento durante la temporada”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP