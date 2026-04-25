Museo de Filadelfia lleva la estatua de Rocky al interior tras décadas de tensión

La estatua de Rocky afuera del Museo de Arte de Filadelfia el 22 de abril del 2026. (AP foto/Tassanee Vejpongsa) AP

La figura de bronce de Rocky Balboa —con los brazos en alto en señal de victoria, vestido con pantalones cortos de boxeo y botas— se ha convertido en destino de peregrinación para personas de todo el mundo.

Durante décadas, el museo mantuvo una distancia incómoda frente a este tipo de devoción. Ahora la está acogiendo —e invitando a Rocky a entrar.

La muestra “Rising Up: Rocky and the Making of Monuments”, que abre este fin de semana, examina cómo un luchador ficticio se convirtió en un símbolo del mundo real, al situar la estatua dentro del amplio recorrido de la historia del arte y de la identidad de Filadelfia. La exposición es una idea del curador invitado Paul Farber, quien pasó años explorando el significado de la estatua y de los monumentos públicos —incluido a través de sus pódcasts de NPR— antes de llevar la conversación al museo.

La exposición abarca más de 2.000 años de imágenes del boxeo, y sigue una historia de lucha humana que, según dijo Louis Marchesano, subdirector del museo para asuntos curatoriales y conservación, ayuda a explicar el atractivo perdurable de Rocky.

“El tema común de 2.000 años de imágenes del boxeo es que la gente responde al esfuerzo físico, a un conflicto, de una manera muy similar hoy a como lo hacía hace 2.500 años", declaró Marchesano. "No se trata simplemente de ver a dos personas golpearse; se trata de resistencia, fortaleza interior y lucha interna”.

Cuando la estatua de bronce quedó en las escalinatas tras la filmación de las películas de “Rocky”, el museo luchó para que la retiraran. Con el tiempo fue trasladada al sur de Filadelfia antes de regresar a la base de las escalinatas en 2006. Fue recibida de nuevo, pero nunca aceptada del todo. El lugar donde está la estatua es propiedad de la municipalidad, no del museo.

“El museo ha tenido una relación accidentada con la estatua”, admitió Marchesano.

Añadió: “Nos llevó décadas aceptarla. Pero me alegra que lo hayamos hecho”.

Según el Centro de Visitantes de Filadelfia, unas 4 millones de personas visitan las escalinatas cada año, una cifra que rivaliza con la cercana Campana de la Libertad.

David Muller, entrenador de lucha de Francia que recientemente llevó a sus alumnos a las escalinatas, señaló que cree que las pruebas y tribulaciones de Balboa son “buenas para la próxima generación”.

“La película ‘Rocky’ es importante para la mente del deporte y la mente de la vida”, indicó Muller después de correr con ellos escaleras arriba mientras levantaban las manos, sonreían y golpeaban el aire como boxeadores.

Kate Tarchalska viajó desde Polonia con su familia e hizo de la estatua una de sus paradas.

“Era mi héroe cuando era más joven. Y ahora me alegra tanto haber podido estar en el mismo lugar que él”, señaló Tarchalska.

Suraj Kumar, que visitaba a su tía en Filadelfia desde San Luis, se propuso fotografiar la estatua para compartirla con su padre, quien lo introdujo por primera vez a las películas cuando él crecía en Bengaluru, India.

“Cuando supe que esta estatua está aquí, pensé: de verdad tengo que venir”, señaló Kumar.

Una galería sitúa a Rocky en la fiebre mundial del boxeo de la década de 1970, con obras de Keith Haring, Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol —todas creadas en una época en la que el boxeo captaba la atención del mundo—.

“En la década de 1970, sabíamos minuto a minuto quién era el campeón mundial de los pesos pesados", apuntó Marchesano. "Los artistas de esta galería responden a ese frenesí global. Sylvester Stallone, en ‘Rocky’, hacía lo mismo: pensaba en la lucha interna y externa”.

Otra galería se centra en la propia Filadelfia, con fotografías del gimnasio de boxeo Blue Horizon y una sección sobre Joe Frazier, cuya historia real inspiró al menos en parte a Rocky.

“Sin Joe Frazier, Rocky no existe”, sostuvo Marchesano.

Cuando la exposición cierre en agosto, la estatua se trasladará a un hogar permanente en la parte superior de las escalinatas del museo, un lugar que nunca ha ocupado oficialmente. La estatua que actualmente está afuera sigue en préstamo de Stallone.

El lugar de Rocky en la base de las escalinatas no quedará vacío: una estatua de Frazier lo reemplazará.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP