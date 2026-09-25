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Murakami sacude 2 jonrones y los Medias Blancas aplastan 6-1 a los Rockies

Munetaka Murakami conectó dos jonrones para elevar su total de la temporada a 35, y los Medias Blancas de Chicago, ya clasificados a los playoffs, vencieron 6-1 a los Rockies de Colorado la noche del viernes mientras intentaban recortar distancia en la Central de la Liga Americana.

El japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty)
El japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón solitario durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el viernes 25 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Con al menos un comodín ya asegurado, Chicago (83-77) ganó cinco de seis. Los Medias Blancas llegaron a estar a un juego del líder de la división, Cleveland (83-76), que jugaba en Kansas City. Chicago tiene el desempate a su favor.

Sean Burke (11-7) permitió una carrera y cuatro imparables en 5 1/3 entradas, y tres relevistas completaron un juego de cuatro hits.

El jugador de Chicago Colson Montgomery estableció el récord de la temporada de ponches con 224 cuando fue retirado mirando en la quinta entrada por Tomoyuki Sugano. Montgomery superó los 223 de Mark Reynolds en 2009.

Colorado perdió 17 de 20 y cayó al peor registro de las Grandes Ligas, 57-103, igualando 2023 como la segunda mayor cantidad de derrotas en la historia de la franquicia, detrás de las 119 del año pasado. Los Rockies son el primer equipo con cuatro temporadas consecutivas de 100 derrotas desde los Mets de Nueva York de 1962-65. ___

FUENTE: AP

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