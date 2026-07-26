americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Murakami pega 2 jonrones e impulsa 6 carreras en triunfo de Medias Blancas 12-3 ante Astros

CHICAGO (AP) — Munetaka Murakami conectó dos jonrones e impulsó seis carreras, su cifra más alta de la temporada; el cubano Miguel Vargas, Chase Meidroth y el dominicano Junior Pérez también se volaron la barda, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el domingo 12-3 a los Astros de Houston para evitar la barrida en la serie.

Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Astros de Houston el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Astros de Houston el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Con sus padres presentes y en el día del sorteo de su muñeco cabezón, Murakami pegó un cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la primera entrada que le dio a Chicago su primera ventaja del juego. Fue su primer vuelacercas desde el 27 de mayo. Luego aportó un rodado productor para tomar la delantera en la tercera entrada y un sencillo de dos carreras en la séptima. Cerró su juego de tres imparables con su jonrón número 22 de la temporada —un batazo solitario— hacia el jardín derecho-central en la octava.

Vargas conectó su jonrón número 22 de la campaña en la sexta —un batazo de dos carreras que le devolvió la ventaja 5-3 a los Medias Blancas. Meidroth lo siguió en la séptima con un cuadrangular solitario para abrir el episodio. Pérez pegó su tercer jonrón de la temporada en la octava.

Andrew Benintendi conectó un sencillo productor en el séptimo inning para poner el marcador 9-3.

Sean Newcomb (1-2) consiguió su primera victoria de la temporada tras permitir un hit en dos tercios de entrada. Erick Fedde trabajó 4 1/3 entradas como abridor y permitió tres carreras con cinco hits, además de ponchar a dos.

Ronel Blanco (0-1), en su segunda apertura del año, permitió cinco carreras con cuatro hits en 5 1/3 entradas. Houston utilizó a cuatro lanzadores en el juego, y todos permitieron al menos dos carreras.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

Díaz-Canel aparece con sombrero y guayabera en Pinar del Río mientras ya se agrava la crisis tabacalera cubana

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

OTRO GOLPE DIRECTO AL RÉGIMEN: EEUU sanciona al ministro de Salud y a nueve estructuras económicas

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter