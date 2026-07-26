Murakami pega 2 jonrones e impulsa 6 carreras en triunfo de Medias Blancas 12-3 ante Astros

Compartir en:









Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago celebra con sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante los Astros de Houston el domingo 26 de julio del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Con sus padres presentes y en el día del sorteo de su muñeco cabezón, Murakami pegó un cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la primera entrada que le dio a Chicago su primera ventaja del juego. Fue su primer vuelacercas desde el 27 de mayo. Luego aportó un rodado productor para tomar la delantera en la tercera entrada y un sencillo de dos carreras en la séptima. Cerró su juego de tres imparables con su jonrón número 22 de la temporada —un batazo solitario— hacia el jardín derecho-central en la octava.

Vargas conectó su jonrón número 22 de la campaña en la sexta —un batazo de dos carreras que le devolvió la ventaja 5-3 a los Medias Blancas. Meidroth lo siguió en la séptima con un cuadrangular solitario para abrir el episodio. Pérez pegó su tercer jonrón de la temporada en la octava.

Andrew Benintendi conectó un sencillo productor en el séptimo inning para poner el marcador 9-3.

Sean Newcomb (1-2) consiguió su primera victoria de la temporada tras permitir un hit en dos tercios de entrada. Erick Fedde trabajó 4 1/3 entradas como abridor y permitió tres carreras con cinco hits, además de ponchar a dos.

Ronel Blanco (0-1), en su segunda apertura del año, permitió cinco carreras con cuatro hits en 5 1/3 entradas. Houston utilizó a cuatro lanzadores en el juego, y todos permitieron al menos dos carreras.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes FUENTE: AP