Murakami conecta jonrón de ventaja en la 7ma y Medias Blancas barren 7-5 a Tigres

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El infielder de los Medias Blancas de Chicago, Munetaka Murakami (5), celebra con Davis Martin (65) tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Tigres de Detroit durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el domingo 16 de agosto de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson) AP

Chicago perdía 3-0 y 4-1, pero anotó dos veces en la quinta y una en la sexta para empatar el juego.

Tyler Holton (1-5) dio base por bolas a Sam Antonacci para abrir la séptima y Murakami siguió con su 28º jonrón de la temporada para poner a los Medias Blancas arriba 6-4.

Los White Sox ahora lideran a Detroit por 5 1/2 juegos en la Central de la Liga Americana. Hagen Smith (2-0) lanzó 1 2/3 entradas para llevarse la victoria y Sean Newcomb trabajó las dos últimas entradas para su cuarto salvamento.

El jonrón de dos carreras de Drew Romo acercó a los Medias Blancas 4-3 en la quinta, y el sencillo impulsor de Colson Montgomery empató el juego en la sexta.

Dillon Dingler, de Detroit, cortó una racha de 0 de 28 con un doble impulsor para poner el marcador 6-5 en la séptima. El cubano Miguel Vargas conectó un jonrón en la novena.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP