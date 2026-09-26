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Múnich elegida para la candidatura de Alemania a los Juegos Olímpicos de verano 2036, 2040 o 2044

BADEN-BADEN, Alemania (AP) — Múnich presentará una candidatura para traer de vuelta los Juegos Olímpicos a Alemania por primera vez en más de 60 años, después de imponerse a una candidatura rival de Colonia para convertirse en el eje del impulso del país por albergar unos Juegos de Verano.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, habla en la Asamblea General extraordinario de la DOSB para seleccionar la candidatura olímpica de Alemania para 2036, 2040 o 2044 en Baden-Baden, Alemania, el 26 de septiembre de 2026. (Marijan Murat/dpa vía AP)
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, habla en la Asamblea General extraordinario de la DOSB para seleccionar la candidatura olímpica de Alemania para 2036, 2040 o 2044 en Baden-Baden, Alemania, el 26 de septiembre de 2026. (Marijan Murat/dpa vía AP) AP

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier anunció el sábado a Múnich como la ciudad elegida en un evento fastuoso organizado por la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos Manifestó que era una “enorme oportunidad para toda Alemania”.

Con la excepción de partidos de fútbol en Stuttgart y las competencias de vela en la ciudad norteña de Kiel, Múnich acogería el resto de las competiciones olímpicas y paralímpicas.

Alemania aún no ha definido cuándo quiere albergar los Juegos y apunta a un posible evento en 2036, 2040 o incluso 2044.

Eso sería al menos 62 años desde los últimos Juegos Olímpicos en Alemania. Los Juegos de Verano de 1972 en Múnich quedaron ensombrecidos cuando 11 atletas israelíes fueron asesinados por militantes palestinos.

La candidatura de Múnich obtuvo la puntuación más alta en una evaluación del comité olímpico alemán sobre las instalaciones deportivas de las ciudades y su atractivo internacional, publicada el miércoles. Presumió de apoyo local después de que la candidatura fuera aprobada en un referéndum por una mayoría de dos tercios el año pasado.

La candidatura con base en Colonia habría distribuido las sedes en 15 pueblos y ciudades de toda la región occidental de Renania del Norte-Westfalia, incluidas varias en el paisaje posindustrial del valle del Ruhr.

Berlín retiró su candidatura el jueves después de quedar en un distante tercer lugar en la evaluación y de lidiar con la falta de respaldo popular. Los políticos locales que impulsaban la candidatura habían rechazado celebrar un referéndum, y sus expectativas recibieron un duro golpe la semana pasada cuando perdieron apoyo en elecciones locales ganadas por el partido La Izquierda, cuyo líder local se oponía a la candidatura. Una candidatura de Hamburgo fue retirada después de que volviera a perder un referéndum en mayo.

La posibilidad de una candidatura alemana para 2036 —100 años después de que Berlín celebrara los Juegos Olímpicos bajo el régimen nazi— ha sido controvertida. La oficina de Steinmeier indicó a medios alemanes a principios de este año que él preferiría 2040 o 2044 para evitar el centenario, pero desde entonces ha señalado que también aceptaría una candidatura para 2036.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes europeos

FUENTE: AP

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