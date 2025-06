Zelenskyy aprueba planes para crear un tribunal especial que juzgue a líderes rusos por Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pronuncia un discurso ante el Consejo de EUropa tras firmar los instrumentos legales necesarios para la creación del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, en Estrasburgo, Francia, el 25 de junio de 2025. (AP Foto/Pascal Bastien) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.