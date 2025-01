Wegmans retira nuggets de pollo congelados por posibles fragmentos de hueso

Se emitió una alerta de salud pública para los nuggets de pechuga de pollo empanizada y completamente cocida de Wegmans por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con la esperanza de asegurarse de que los clientes estén conscientes de que no deberían consumirlos. No se emitió un retiro regular de la agencia porque el producto ya no está a la venta.