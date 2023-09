Voces de las víctimas de la dictadura chilena a 50 años del golpe

Hugo Toledo lleva pantalones con los retratos ensangrentados del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, izquierda, y el ex comandante del ejército chileno Juan Cheyre, a quien considera responsable de su encarcelamiento y tortura al inicio de la dictadura en un evento que marca la victoria electoral del presidente Salvador Allende en 1970, frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el lunes 4 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, posa para una fotografía en el edificio de la organización en Santiago, Chile, el viernes 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vista del vestuario de mujeres del Estadio Nacional, que fue utilizado como prisión y lugar de tortura durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Santiago, Chile, el sábado 2 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Lumi Quesada Videla lleva una flor para colocarla en un monumento en honor a su tía Lumi Videla, desaparecida durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Santiago, Chile, el miércoles 5 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Lautaro Videla, a la izquierda, camina para colocar una flor en un monumento en honor a su hermana Lumi Videla. Deesde la segunda a la izquierda, el expresidente Ricardo Lagos, la expresidenta Michelle Bachelet, la ministra del Interior Carolina Tohá, el presidente italiano Sergio Mattarella, la embajadora de Italia en Chile, Valeria Biagiotti, y el expresidente Eduardo Frei durante una ceremonia en honor a Lumi Videla, militante del Movimiento Revolucionario de Izquierda y asesinada por la dictadura del general Augusto Pinochet en Santiago, Chile, el miércoles 5 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Lautaro Videla camina dentro de su casa junto a una foto de su hermana Lumi Videla besando a su esposo Sergio Pérez, en Santiago, Chile, el miércoles 2 de agosto de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente italiano Sergio Mattarella rinde homenaje a Lumi Videla, desaparecida durante la dictadura del general Augusto Pinochet en un monumento en su honor en Santiago, Chile, el miércoles 5 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile sostienen recortes de cartón que representan a sus familiares desaparecidos durante una marcha que conmemora la llamada "Operación Colombo", en la que más de 100 disidentes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad de la dictadura del general Augusto Pinochet en Santiago , Chile, el sábado 22 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos son vistos a través de una pancarta mientras sostienen recortes de cartón que representan a sus familiares desaparecidos durante una marcha que conmemora la llamada "Operación Colombo", en la que más de 100 disidentes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet en Santiago, Chile, el sábado 22 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La gente visita la exposición "La Geometría de la Conciencia" del artista Alfredo Jaar, en honor a los desaparecidos durante el régimen del general Augusto Pinochet en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile, el viernes 7 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostienen recortes de cartón que representan a sus familiares desaparecidos durante una marcha que conmemora la llamada "Operación Colombo", en la que más de 100 disidentes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad de la dictadura del general Augusto Pinochet en Santiago, Chile, el sábado 22 de julio de 2023. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.