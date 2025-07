Visita de Trump a campo de golf en Escocia costará a los contribuyentes de la nación

Un adiestrador camina con su unidad canina en una playa para ayudar con la seguridad en el campo de golf Trump Turnberry, en Turnberry, Escocia, el viernes 25 de julio de 2025, previo a la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Escocia. (AP Foto/Alastair Grant) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved