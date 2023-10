Violencia en frontera con Israel causa éxodo de miles del sur de Líbano

Personas desplazadas del sur de Líbano caminan por una escuela utilizada como refugio en la ciudad portuaria de Tiro, Líbano, viernes 20 de octubre de 2023. Los choques en la frontera con Israel han desplazado a más de 4.200 personas de aldeas en el sur de Líbano, y las autoridades dicen que están mal preparadas para el éxodo que provocaría la escalada del conflicto a una guerra en regla. (AP Foto/Hassan Ammar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved