Vicepresidenta de Ecuador teme por su vida en Israel y pide permiso para eventual salida a Chipre

Archivo - La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad asiste a la ceremonia de cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno en Quito, Ecuador, el 28 de noviembre de 2023. Abad aseguró el miércoles que siente amenazada su vida y la del personal diplomático en Israel —en donde está desde diciembre de 2023— ante la escalada de la guerra con Hamás, y cuestionó a la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, por no dar paso a un plan emergente para su salida. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved